На Волині зафіксували податковий рекорд

У листопаді до бюджетів мобілізовано рекордну суму платежів.Понад 822 мільйони гривень податкових платежів, які адмініструютьоргани ДПС, сплатили на Волині у листопаді 2019 року. Ще 372 мільйони гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування спрямовано волинськими працедавцями на соціальні потреби, повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.Таким чином, 1 мільярд 194 мільйони гривень надходжень - це найбільша сума, що забезпечена до бюджетів за один місяць в області не лише від початку року. На Волині така вагома сума платежів протягом одного місяця податковою службою не залучалася до бюджетів жодного разу від моменту запровадження національної валюти.«Податковий успіх листопада 2019 року – очікуваний завдяки системній роботі з протидії схемам мінімізації податків, запровадженню електронних систем адміністрування ПДВ та обігу пального, детінізації ринку праці. Сучасна практика адміністрування податків орієнтована на своєчасне виявлення ризиків несплати, покликана запобігти спробам сформувати «схемний» податковий кредит чи необґрунтовані виробничі витрати, або ж приховати факти використання найманої праці. Логічний підсумок усіх зусиль фахівців податкової - позитивна динаміка податкових надходжень», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіНаразі в області фіксують ріст сплати податків до минулорічнихпоказників –плюс 19,6 відсотка.«Протягом одинадцяти місяців 2019 року волинські платники спрямували до бюджетів усіх рівнів 7 мільярдів 592 мільйони гривень податкових платежів, що на 1 мільярд 247 мільйонів гривень більше проти аналогічного періоду 2018 року. Зверну Вашу увагу, що за підсумками усього минулого року до бюджетів усіх рівнів в області було сплачено трохи більше семи мільярдів податків. Тобто, якісний податковий супровід волинських платників своїм наслідком має вагомий фінансовий ефект для бюджету», - підсумував Сергій Кондратюк.