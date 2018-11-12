вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Луцькводоканалу» немає техніки, якою можна возити питну воду в разі відключень

У «Луцькводоканалу» немає техніки, якою можна возити питну воду в разі відключень
КП «Луцькводоканал» не має необхідної техніки, якою можна довозити питну воду у разі поривів чи відключень.

Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.

Член виконкому Ігор Алєксєєв поцікавився, чи має підприємство автомобілі, якими можна доставляти питну воду в разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

«У нас відсутні великі цистерни для харчової води. Є маленькі, якими ми довозимо воду, зокрема, у дитсадки», - відповів директор підприємства Віктор Гуменюк. Він додав, що у таких випадках співпрацюють з іншими структурами, як от з ДСНС. Завдяки рятувальникам 26 листопада під час аварійної ситуації, коли частина Луцька залишилася без водопостачання, забезпечили водою соціальні заклади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькводоканал, вода, техніка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Луцькводоканалу» немає техніки, якою можна возити питну воду в разі відключень
Сьогодні, 10:10
У Луцьку знесуть 10 кіосків, де торгують хлібом
Сьогодні, 09:50
У Луцьку святкуватимуть 80-річчя Волині
Сьогодні, 09:37
Введення в храм Пресвятої Богородиці: що треба і чого не варто робити у це свято
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку 4 грудня
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
Злісних боржників за воду у Луцьку лякають можливістю позбавити житла Злісних боржників за воду у Луцьку лякають можливістю позбавити житла
15 жовтень, 19:40
Лучан зобов’язують встановлювати лічильники води. ВІДЕО Лучан зобов’язують встановлювати лічильники води. ВІДЕО
07 лютий, 21:58
Луцьк буде з водою: обленерго порозумілося з водоканалом Луцьк буде з водою: обленерго порозумілося з водоканалом
12 листопад, 2018, 17:00
Повідомили, чи відключатимуть воду через борги «Луцькводоканалу» Повідомили, чи відключатимуть воду через борги «Луцькводоканалу»
31 жовтень, 2018, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Луцькводоканалу» немає техніки, якою можна возити питну воду в разі відключень
Сьогодні, 10:10
 0
У Луцьку знесуть 10 кіосків, де торгують хлібом
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку святкуватимуть 80-річчя Волині
Сьогодні, 09:37
 0
Введення в храм Пресвятої Богородиці: що треба і чого не варто робити у це свято
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку 4 грудня
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8