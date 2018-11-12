У «Луцькводоканалу» немає техніки, якою можна возити питну воду в разі відключень
Сьогодні, 10:10
КП «Луцькводоканал» не має необхідної техніки, якою можна довозити питну воду у разі поривів чи відключень.
Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алєксєєв поцікавився, чи має підприємство автомобілі, якими можна доставляти питну воду в разі виникнення непередбачуваних ситуацій.
«У нас відсутні великі цистерни для харчової води. Є маленькі, якими ми довозимо воду, зокрема, у дитсадки», - відповів директор підприємства Віктор Гуменюк. Він додав, що у таких випадках співпрацюють з іншими структурами, як от з ДСНС. Завдяки рятувальникам 26 листопада під час аварійної ситуації, коли частина Луцька залишилася без водопостачання, забезпечили водою соціальні заклади.
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Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алєксєєв поцікавився, чи має підприємство автомобілі, якими можна доставляти питну воду в разі виникнення непередбачуваних ситуацій.
«У нас відсутні великі цистерни для харчової води. Є маленькі, якими ми довозимо воду, зокрема, у дитсадки», - відповів директор підприємства Віктор Гуменюк. Він додав, що у таких випадках співпрацюють з іншими структурами, як от з ДСНС. Завдяки рятувальникам 26 листопада під час аварійної ситуації, коли частина Луцька залишилася без водопостачання, забезпечили водою соціальні заклади.
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