Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни
Сьогодні, 18:40
Знайшли фото на яких зображено процес освячення надглавного хреста та встановлення його на куполі ще недобудованої церкви в селі Осьмиговичі Турійський район.
Про це інформують на Facebook-сторінці GoForetime - genealogical research in Eastern Europe, – пише Район.Турійськ.
На залізному хресті видніється дата «1939», що дозволяє ідентифікувати рік зйомки. Ці фото, якщо не єдині, то одні з небагатьох, що ілюструють коротку історію цієї споруди, яка, на жаль, не пережила війни.
«Фото були знайдені під час експедиції Волинню GoForetime»,– йдеться у дописі.
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Про це інформують на Facebook-сторінці GoForetime - genealogical research in Eastern Europe, – пише Район.Турійськ.
На залізному хресті видніється дата «1939», що дозволяє ідентифікувати рік зйомки. Ці фото, якщо не єдині, то одні з небагатьох, що ілюструють коротку історію цієї споруди, яка, на жаль, не пережила війни.
«Фото були знайдені під час експедиції Волинню GoForetime»,– йдеться у дописі.
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