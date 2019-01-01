Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни





Про це інформують на Facebook-сторінці GoForetime - genealogical research in Eastern Europe, – пише



На залізному хресті видніється дата «1939», що дозволяє ідентифікувати рік зйомки. Ці фото, якщо не єдині, то одні з небагатьох, що ілюструють коротку історію цієї споруди, яка, на жаль, не пережила війни.



«Фото були знайдені під час експедиції Волинню GoForetime»,– йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знайшли фото на яких зображено процес освячення надглавного хреста та встановлення його на куполі ще недобудованої церкви в селі Осьмиговичі Турійський район.Про це інформують на Facebook-сторінці GoForetime - genealogical research in Eastern Europe, – пише Район.Турійськ На залізному хресті видніється дата «1939», що дозволяє ідентифікувати рік зйомки. Ці фото, якщо не єдині, то одні з небагатьох, що ілюструють коротку історію цієї споруди, яка, на жаль, не пережила війни.«Фото були знайдені під час експедиції Волинню GoForetime»,– йдеться у дописі.

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