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Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни

Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни
Знайшли фото на яких зображено процес освячення надглавного хреста та встановлення його на куполі ще недобудованої церкви в селі Осьмиговичі Турійський район.

Про це інформують на Facebook-сторінці GoForetime - genealogical research in Eastern Europe, – пише Район.Турійськ.

На залізному хресті видніється дата «1939», що дозволяє ідентифікувати рік зйомки. Ці фото, якщо не єдині, то одні з небагатьох, що ілюструють коротку історію цієї споруди, яка, на жаль, не пережила війни.

«Фото були знайдені під час експедиції Волинню GoForetime»,– йдеться у дописі.

Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни
Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни
Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни
Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни

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Теги: Церква, Волинь, освячення, війна, історія, ретрофото
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