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Неймовірний захід сонця біля «Супернови». ВІДЕО*

Неймовірний захід сонця біля «Супернови». ВІДЕО*
Новий житловий комплекс «Супернова», який у Луцьку в районі вулиць Львівської та Потебні зводить будівельна компанія «Інвестора», уже встиг запам’ятатися лучанам не тільки сучасною архітектурою, а й особливими краєвидами, що відкриваються з вікон новобудов.

Красивий захід сонця поруч із «Суперновою» зняли у черговому відеозвіті, – «Перший».

А ви вже чули, що у Луцьку може з’явитися хмарочос з оглядовим майданчиком на даху? Про це в інтерв’ю розповів директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

У «Супернові» вже почали будувати сьомий «великий» будинок. Він відрізняється від решти тим, що тут – шість під’їздів та нове планування. Зокрема, з’явилися трикімнатні квартири, а на першому поверсі продають комерційні приміщення.

Нагадаємо, що зараз у ЖК «Супернова» діють знижки на однокімнатні квартири. Лише на десять квартир – знижка мінус 500 гривень із квадратного метра. Загальна площа акційної квартири – 41,62 м2.

До речі, якщо плануєте купувати житло, поспішайте зробити це до кінця року. З наступного – буде підвищення ціни.

Символічно, що під завершення року на «Супернові» зняли захід сонця. Навесні тут знімали відео із не менш чарівним світанком.





Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


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Теги: Супернова, Інвестор, будівництво, відео
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