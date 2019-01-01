У Луцьку шукають перевізника на маршрути №11, №14 та №19





Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.



Нагадаємо, директор управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що станом на 25 листопада видали 23 тисяч неперсоніфікованих «карток лучанина», 23 700 – учнівських, 28 тисяч – студентських, 31 105 – пільгових квитків.



За словами Степанова, електронними квитками у маршрутках скористалися лише пів сотні разів, адже валідаторами обладнані не всі автобуси. Переговори вели із «АТП 10701», «АТП 1» та фізичною–особою підприємцем Оплачко. Із тими, хто все ж



На сьогодні договори на перевезення пасажирів за маршрутами № 11, 14, 19 не уклали з «АТП 1». Відтак, на ці маршрути шукають нового перевізника.

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