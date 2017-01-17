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Судитимуть волинян, які незаконно переправляли «клієнтів» через кордон з Білоруссю

Судитимуть волинян, які незаконно переправляли «клієнтів» через кордон з Білоруссю
Судитимуть трьох волинян, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України з Білоруссю.

Так, трьох мешканців Ратнівського району звинувачують у попередній змові та незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні вже затвердили і скерували до суду, – повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

З квітня 2016 року по травень 2017 року чоловіки у «співпраці» з кількома громадянами Республіки Білорусь незаконно переправили в Білорусь громадянку України, а з Білорусі в Україну – громадянина Російської Федерації та громадянку Грузії.

За свої послуги вони брали від 300 до 800 доларів США, забезпечуючи супровід «клієнта» до державного кордону з одного боку, перехід кордону та зустріч з іншого боку кордону.

Незаконний перетин громадянином РФ кордону України припинили військовослужбовці Луцького прикордонного загону, переправленню через кордон громадянки Грузії завадили білоруські прикордонники.
Нині усіх трьох волинян обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України, й невдовзі вони постануть перед судом.

Зауважимо, що незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Теги: Прокуратура, кордон, Україна, Білорусь
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