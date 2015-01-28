Порошенко закликав лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії – лист до президента Європейської Ради Шарля Мішеля
Сьогодні, 11:38
П’ятий президент України, Голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко надіслав листа на адресу Президента Європейської Ради Шарля Мішеля.
Про це повідомили у пресслужбі політичної партії.
П’ятий президент наголосив, що у контексті Нормандської зустрічі у Парижі 9 грудня важливо зберегти єдність та солідарність Євросоюзу з Україною в її прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність.
У зв’язку з цим Петро Порошенко закликав лідерів Євросоюзу схвалити на наступному засіданні Європейської Ради політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за її триваючу агресію проти нашої держави.
П’ятий президент висловив сподівання на подальшу особисту підтримку з боку Президента Європейської Ради курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу.
Петро Порошенко привітав Шарля Мішеля із вступом на посаду та побажав успіхів у просуванні європейського порядку денного.
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Про це повідомили у пресслужбі політичної партії.
П’ятий президент наголосив, що у контексті Нормандської зустрічі у Парижі 9 грудня важливо зберегти єдність та солідарність Євросоюзу з Україною в її прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність.
У зв’язку з цим Петро Порошенко закликав лідерів Євросоюзу схвалити на наступному засіданні Європейської Ради політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за її триваючу агресію проти нашої держави.
П’ятий президент висловив сподівання на подальшу особисту підтримку з боку Президента Європейської Ради курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу.
Петро Порошенко привітав Шарля Мішеля із вступом на посаду та побажав успіхів у просуванні європейського порядку денного.
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