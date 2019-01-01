Луцьк отримав гроші на пільги за «комуналку»





Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.



Доходи загального фонду бюджету міста збільшать за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.



Йдеться про суму 4,7 мільйона гривень.

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