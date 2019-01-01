вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк отримав гроші на пільги за «комуналку»

Луцьк отримав гроші на пільги за «комуналку»
Луцьк отримав субвенцію з держбюджету та виплату пільг.

Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Доходи загального фонду бюджету міста збільшать за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Йдеться про суму 4,7 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пільги, комуналка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк отримав гроші на пільги за «комуналку»
Сьогодні, 19:18
5 грудня на двох вулицях в історичній частині Луцька не буде світла
Сьогодні, 19:00
У Луцьку виступлять зірки світового джазу
Сьогодні, 18:52
Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни
Сьогодні, 18:40
На Волині зафіксували податковий рекорд
Сьогодні, 18:13
Схожі новини
«Кришталева» лучанка просить у влади пільги на «комуналку» «Кришталева» лучанка просить у влади пільги на «комуналку»
22 листопад, 18:18
Лучани боргують захмарні суми за «комуналку» Лучани боргують захмарні суми за «комуналку»
26 листопад, 09:05
Чи змінять для українців тарифи на світло Чи змінять для українців тарифи на світло
26 листопад, 07:40
У листопаді українці отримають квитанції без урахування субсидії У листопаді українці отримають квитанції без урахування субсидії
08 листопад, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк отримав гроші на пільги за «комуналку»
Сьогодні, 19:18
 0
5 грудня на двох вулицях в історичній частині Луцька не буде світла
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку виступлять зірки світового джазу
Сьогодні, 18:52
 0
Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни
Сьогодні, 18:40
 0
На Волині зафіксували податковий рекорд
Сьогодні, 18:13
 0
Медіа
відео
1/8