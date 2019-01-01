Найбільш поширені шахрайські схеми: як волинянам не попастися на «гачок» аферистів. ВІДЕО

Михайло Бобик.



Так протягом останніх двох тижнів у Володимирі вже зареєстрували 4 випадки шахрайств, - пише



Начальник відділу поліції розповідає, що людям потрібно бути обережними і не вестися на шахрайські схеми.



У 2019-му році у місті і районі зареєстровано 77 шахрайств, з них розкрито 39.



Людям телефонують і виманюють пін-коди від карток, представляючись працівниками банку. Часто громадяни замовляють речі через інтернет-сайти, а в результаті не отримують ні речей, ні грошей назад.



“Існує схема, коли до людей телефонують і повідомляють, що нібито їхні рідні потрапили у певні ситуації: ДТП чи скоїли кримінальне правопорушення, що вони перебувають в правоохоронних органах і треба внести суму коштів, щоб залагодити це. Люди переживають за рідних і перераховують кошти шахраям. У разі отримання будь-якого повідомлення треба дзвонити на «102». Не перераховуйте кошти невідомим людям”, – сказав Бобик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наближаються свята, на які зазвичай активізуються злочинці, розповідає начальник Володимир-Волинського відділу поліціїТак протягом останніх двох тижнів у Володимирі вже зареєстрували 4 випадки шахрайств, - пише "Буг". Начальник відділу поліції розповідає, що людям потрібно бути обережними і не вестися на шахрайські схеми.У 2019-му році у місті і районі зареєстровано 77 шахрайств, з них розкрито 39.Людям телефонують і виманюють пін-коди від карток, представляючись працівниками банку. Часто громадяни замовляють речі через інтернет-сайти, а в результаті не отримують ні речей, ні грошей назад.“Існує схема, коли до людей телефонують і повідомляють, що нібито їхні рідні потрапили у певні ситуації: ДТП чи скоїли кримінальне правопорушення, що вони перебувають в правоохоронних органах і треба внести суму коштів, щоб залагодити це. Люди переживають за рідних і перераховують кошти шахраям. У разі отримання будь-якого повідомлення треба дзвонити на «102». Не перераховуйте кошти невідомим людям”, – сказав Бобик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію