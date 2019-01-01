Повідомили, скільки землі отримали волинські атовці цьогоріч

Майже тисячу гектарів волинської землі отримали у 2019 році учасники бойових дій на Волині.Про це повідомляє ГУ Держгеокадастру у Волинській області у Facebook.Так. протягом 2019 року надали у власність учасникам АТО/ООС 559 земельних ділянок площею 903,2 га. Найбільше – для ведення особистого селянського господарства – 471 наділ (893,5 га). Також волинські захисники отримали 87 ділянок для ведення садівництва (9,4 га) та для 1 – для індивідуального дачного будівництва (0,1 га).Від початку року від учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців надійшло 975 звернень та надано 458 дозволів на розроблення документації із землеустрою на площу 753,1 га. З них для ведення особистого селянського господарства 745,7 га, для ведення садівництва –5,94 га, для індивідуального дачного будівництва – 1,4 га.Загалом же у Волинській області учасники бойових дій вже отримали у власність 3820 земельних ділянок площею 3895,7 га.