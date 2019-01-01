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Двоє українців та росіянка хотіли «посмажити шашликів» у зоні ЧАЕС. ВІДЕО

Двоє українців та росіянка хотіли «посмажити шашликів» у зоні ЧАЕС. ВІДЕО
У зоні відчуження затримали росіянку та двох українців.

Про це інформує Держприкордонслужба.

4 грудня вранці прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції під час проведення спільних заходів з недопущення незаконного проникнення осіб в зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення виявили чергових любителів екстремального туризму.

Так, під час патрулювання правоохоронці затримали 35-річну громадянку Російської Федерації, жительку Санкт-Петербурга, та двох громадян України 1995 та 1999 років народження, жителів міст Бориспіль та Київ.

Тріо мандрівників саме перетнуло тилову межу зони ЧАЕС та пішки прямувало вглиб радіоактивно забрудненої території. Вони розповіли, що збирались тут нібито просто посмажити шашликів.

Наразі на порушників склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Останнє слово - за судом.

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Теги: порушення, ЧАЕС
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