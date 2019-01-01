Горить одеський коледж: багато постраждалих. ФОТО, ВІДЕО





Людей із будівлі евакуювали, на місці багато швидких. Деякі студенти, рятуючись від вогню, вистрибували через вікна, - повідомляє



Займання виникло о 10:12 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Орієнтовна площа пожежі – 2000 метрів квадратних, існує загроза поширення вогню. Наразі до гасіння залучили 65 осіб та 16 одиниць техніки. Госпіталізували вже 9 осіб.



Місцеве видання "Думська" пише, що на місці дуже багато швидких. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху. Приїхав міський голова Геннадій Труханов.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув вогонь.Людей із будівлі евакуювали, на місці багато швидких. Деякі студенти, рятуючись від вогню, вистрибували через вікна, - повідомляє "24 канал" Займання виникло о 10:12 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, про це повідомляє пресслужба ДСНС.Орієнтовна площа пожежі – 2000 метрів квадратних, існує загроза поширення вогню. Наразі до гасіння залучили 65 осіб та 16 одиниць техніки. Госпіталізували вже 9 осіб.Місцеве видання "Думська" пише, що на місці дуже багато швидких. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху. Приїхав міський голова

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