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Горить одеський коледж: багато постраждалих. ФОТО, ВІДЕО

Горить одеський коледж: багато постраждалих. ФОТО, ВІДЕО
В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув вогонь.

Людей із будівлі евакуювали, на місці багато швидких. Деякі студенти, рятуючись від вогню, вистрибували через вікна, - повідомляє "24 канал".

Займання виникло о 10:12 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Орієнтовна площа пожежі – 2000 метрів квадратних, існує загроза поширення вогню. Наразі до гасіння залучили 65 осіб та 16 одиниць техніки. Госпіталізували вже 9 осіб.

Місцеве видання "Думська" пише, що на місці дуже багато швидких. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху. Приїхав міський голова Геннадій Труханов.

Горить одеський коледж: багато постраждалих. ФОТО, ВІДЕО
Горить одеський коледж: багато постраждалих. ФОТО, ВІДЕО
Горить одеський коледж: багато постраждалих. ФОТО, ВІДЕО
Горить одеський коледж: багато постраждалих. ФОТО, ВІДЕО
Горить одеський коледж: багато постраждалих. ФОТО, ВІДЕО






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Теги: одеський коледж, пожар, постраждалі
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Коментарі 1
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ЗЕ-клятий ЗЕ-крадун пенсій Х У Й Л О лалала!!! ЗЕленську падлу обдрисати гівном з зеленкою і поволокти за ноги до буцигарні на нари за обкадання наших пенсій!!! ЗЕленський Х У Й Л О ЛА-ЛА-ЛА!!!!!!!!!!!!
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