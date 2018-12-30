Водій вантажівки з Волині потрапив в аварію на Львівщині, є постраждалі
Сьогодні, 12:25
На Львівщині зіткнулися легковик та вантажівка, якою кермував волинянин.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 грудня близько 10.30 на автодорозі «Львів-Шегині» у Мостиському районі, інформує ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковик Opel Vectra, яким керував 43-річний місцевий мешканець та вантажівка Renault Magnum з причепом під керуванням 59-річного мешканця Волинської області.
Внаслідок зіткнення водій Opel та його пасажири – жінка віком 39 років та 14-річний хлопець, отримали тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Головне фото - ілюстративне
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 грудня близько 10.30 на автодорозі «Львів-Шегині» у Мостиському районі, інформує ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковик Opel Vectra, яким керував 43-річний місцевий мешканець та вантажівка Renault Magnum з причепом під керуванням 59-річного мешканця Волинської області.
Внаслідок зіткнення водій Opel та його пасажири – жінка віком 39 років та 14-річний хлопець, отримали тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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