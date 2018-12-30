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Водій вантажівки з Волині потрапив в аварію на Львівщині, є постраждалі

Водій вантажівки з Волині потрапив в аварію на Львівщині, є постраждалі
На Львівщині зіткнулися легковик та вантажівка, якою кермував волинянин.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 грудня близько 10.30 на автодорозі «Львів-Шегині» у Мостиському районі, інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковик Opel Vectra, яким керував 43-річний місцевий мешканець та вантажівка Renault Magnum з причепом під керуванням 59-річного мешканця Волинської області.

Внаслідок зіткнення водій Opel та його пасажири – жінка віком 39 років та 14-річний хлопець, отримали тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: аварія, ДТП, вантажівка
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