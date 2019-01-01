Волинянина, який ножем у груди убив свою знайому, відправили до психлікарні





Про повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Нагадаємо,



Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що чоловік перебував у стані неосудності через наявне у нього хронічне психічне захворювання, відтак матеріали провадження були скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.



Згідно з рішенням суду чоловіка госпіталізовано до психіатричного закладу із суворим наглядом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканця Нововолинська, який убив свою знайому кухонним ножем, госпіталізували до психіатричного закладу із суворим наглядом.Про повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Нагадаємо, зранку 29 листопада 2018 року чоловік у власному помешканні у Нововолинську завдав своїй кумі ударів кухонним ножем і продовжував їх завдавати, наздогнавши жертву, яка намагалася втекти, на подвір'ї будинку. Від отриманих ран жінка померла.Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що чоловік перебував у стані неосудності через наявне у нього хронічне психічне захворювання, відтак матеріали провадження були скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.Згідно з рішенням суду чоловіка госпіталізовано до психіатричного закладу із суворим наглядом.

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