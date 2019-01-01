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Волинянина, який ножем у груди убив свою знайому, відправили до психлікарні

Волинянина, який ножем у груди убив свою знайому, відправили до психлікарні
Мешканця Нововолинська, який убив свою знайому кухонним ножем, госпіталізували до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Про повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, зранку 29 листопада 2018 року чоловік у власному помешканні у Нововолинську завдав своїй кумі ударів кухонним ножем і продовжував їх завдавати, наздогнавши жертву, яка намагалася втекти, на подвір'ї будинку. Від отриманих ран жінка померла.

Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що чоловік перебував у стані неосудності через наявне у нього хронічне психічне захворювання, відтак матеріали провадження були скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Згідно з рішенням суду чоловіка госпіталізовано до психіатричного закладу із суворим наглядом.


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Теги: Нововолинськ, вбивство, психіатрична лікарня
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