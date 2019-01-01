Покарали волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:43
Покарали волинянина, який намагався підкупити поліцейських.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Удень 23 жовтня 2019 року 24-річний нетверезий молодик, перебуваючи за кермом мотоцикла, вчинив у селі Уляники Рожищенського району ДТП.
Згодом він намагався за 135 доларів США залагодити з поліцейськими Рожищенського відділення поліції, які прибули на місце пригоди, питання щодо не притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, а також за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.
Водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) і суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Кошти, передані ним як неправомірну вигоду правоохоронцям, конфіскували.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Удень 23 жовтня 2019 року 24-річний нетверезий молодик, перебуваючи за кермом мотоцикла, вчинив у селі Уляники Рожищенського району ДТП.
Згодом він намагався за 135 доларів США залагодити з поліцейськими Рожищенського відділення поліції, які прибули на місце пригоди, питання щодо не притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, а також за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.
Водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) і суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Кошти, передані ним як неправомірну вигоду правоохоронцям, конфіскували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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