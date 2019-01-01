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Покарали волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі і тицяв хабар поліцейським

Покарали волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі і тицяв хабар поліцейським
Покарали волинянина, який намагався підкупити поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Удень 23 жовтня 2019 року 24-річний нетверезий молодик, перебуваючи за кермом мотоцикла, вчинив у селі Уляники Рожищенського району ДТП.

Згодом він намагався за 135 доларів США залагодити з поліцейськими Рожищенського відділення поліції, які прибули на місце пригоди, питання щодо не притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, а також за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) і суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Кошти, передані ним як неправомірну вигоду правоохоронцям, конфіскували.

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Теги: хабар, поліцейські
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