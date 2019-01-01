Лучанин у гаражі продавав сурогат через інтернет

Податкова міліція спільно з співробітниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС у Волинській області викрили лучанина, який продавав сурогат через інтернет.Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.Житель міста Луцьк здійснював реалізацію горілчаних виробів розлитих в тару типу "bag-in-box" через мережу інтернет з використанням логістичних компаній. В результаті вжитих заходів податковою міліцією вилучили фальсифікат, що зберігався в одному з гаражних кооперативів міста.Одночасно у Володимирі-Волинському зафіксували факт реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка. Більш того, підприємливий громадянин реалізовував підакцизну продукції без відповідної ліцензії та державної реєстрації, що суперечить встановленим нормам закону.В результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучили близько 500 літрів фальсифікованих горілчаних виробів та майже 300 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.На правопорушників склали протоколи за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) та 172 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). Відповідальність за вказані правопорушення тягне за собою накладення штрафів з конфіскацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів.В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїв розлитих в тару типу "bag-in-box" заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.Отож, якщо громадяни володіють інформацією щодо сумнівної якості підакцизних товарів, автентичності марок акцизного податку на них, просять зателефонувати за номерами телефонів у м. Луцьк (0332) 777102 (чергова частина ГУ ДФС у Волинській області), або (0332) 724414 (управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області). Повідомлення можна також надіслати поштою за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4 (конфіденційність гарантується).