Представився працівником банку: шахрай «кинув» волинянку на гроші





Про це



Він втерся в довіру і отримав від жінки бажані відомості про банківську картку. Шахраям вдалося зняти з картки жінки 9200 гривень.



Невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала з абонентського номера і представилася працівником банку, переконала назвати номер карти та додаткову інформацію. З банківської картки заявниці після маніпуляцій зникло 9200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 грудня близько 14-ї години дня до мешканки Володимира-Волинського зателефонував чоловік, який представився працівником банку.Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.Він втерся в довіру і отримав від жінки бажані відомості про банківську картку. Шахраям вдалося зняти з картки жінки 9200 гривень.Невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала з абонентського номера і представилася працівником банку, переконала назвати номер карти та додаткову інформацію. З банківської картки заявниці після маніпуляцій зникло 9200 гривень.

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