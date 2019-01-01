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Представився працівником банку: шахрай «кинув» волинянку на гроші

Представився працівником банку: шахрай «кинув» волинянку на гроші
3 грудня близько 14-ї години дня до мешканки Володимира-Волинського зателефонував чоловік, який представився працівником банку.

Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.

Він втерся в довіру і отримав від жінки бажані відомості про банківську картку. Шахраям вдалося зняти з картки жінки 9200 гривень.

Невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала з абонентського номера і представилася працівником банку, переконала назвати номер карти та додаткову інформацію. З банківської картки заявниці після маніпуляцій зникло 9200 гривень.

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Теги: Володимир, шахраї, псевдопрацівники банку
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