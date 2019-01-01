Глава ДБР міг втручатися у хід проваджень щодо Порошенка
Сьогодні, 14:15
Глава ДБР Роман Труба міг втручатися в хід проваджень, які стосуються експрезидента Петра Порошенка.
Це випливає із запису розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького, опублікованої на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
За даними каналу, 3 вересня 2019 року відбулася розмова Романа Труби та Олега Корецького.
"Роман Труба висловив невдоволення, що Корецький допитує Порошенка не в тій справі:"Ти довго думав, щоб його стосовно землі викликати? Хіба в нас адекватних справ немає?" Труба вважає справу землі неперспективною", - йдеться в повідомленні до аудіозапису.
"Будь-яке провадження, яке його стосується, цікаве", - захищається Корецький.
"Труба несподівано робить висновок, що справу стосовно землі фігурант може назвати політичною, оскільки він там тільки свідок. Він також пообіцяв вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком Рувіну."Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля з Офісу президента" - ми не думали, шо все так погано", - наголошується в повідомленні.
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Це випливає із запису розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького, опублікованої на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
За даними каналу, 3 вересня 2019 року відбулася розмова Романа Труби та Олега Корецького.
"Роман Труба висловив невдоволення, що Корецький допитує Порошенка не в тій справі:"Ти довго думав, щоб його стосовно землі викликати? Хіба в нас адекватних справ немає?" Труба вважає справу землі неперспективною", - йдеться в повідомленні до аудіозапису.
"Будь-яке провадження, яке його стосується, цікаве", - захищається Корецький.
"Труба несподівано робить висновок, що справу стосовно землі фігурант може назвати політичною, оскільки він там тільки свідок. Він також пообіцяв вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком Рувіну."Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля з Офісу президента" - ми не думали, шо все так погано", - наголошується в повідомленні.
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