80-річчя луцького СНУ відзначатимуть на державному рівні

80 років з часу заснування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відзначатимуть на державному рівні.Про це йдеться у додатку до проекту постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.Так, постанова визначає перелік річниць найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні «з метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв».Свою історію Східноєвропейський національний університету імені Лесі Українки, сьогодні – державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації у місті Луцьку, почав від 1940 року, коли було утворено Луцький державний учительський інститут. На перший курс тоді зарахували 135 студентів, а навчальний процес вели 50 викладачів.