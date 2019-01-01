вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*

Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
30 листопада та 1 грудня відбувся другий відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2».

За результатами 4-х відбіркових днів журі обрали 15 півфіналістів:

Вокальний напрямок:
Коваль Анна
Волинець Владислава
Гловацька Софія
Собець Уляна
Татюк Софія

Танцювальний напрямок:
Колектив «Вертуни»
Колектив «Diamond Stars»
Ткачук Анна
Кравчук Юлія
Бойко Ілона

Театральний напрямок:
Галина Цибуліна
Денис Буласов
Варцаб’юк Микола
Шрай Марта Терещук Богданна

Півфінальний концерт відбудеться 7 грудня о 15:00, де журі визначить 6 фіналістів, які виступлять на щорічному забігові Миколаїв 15 грудня. Фіналістів оберуть глядачі онлайн-голосуванням.

Кожен з переможців в напрямку отримає 10 000 грн від ТРЦ "ПортCity".

"Це буде феєричне дійство напередодні новорічних свят та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням фантастичної події разом з ТРЦ "ПортCity" та новими талантами!", - йдеться у повідомленні.

Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Фіналісти «Таланти ПортCity 2»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
Сьогодні, 15:35
У Луцьку відгриміла вечірка з нагоди 5-ліття журналу «Space»
Сьогодні, 15:23
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Сьогодні, 15:20
Вперше у районі на Волині створили комунальне підприємство для перевезення пасажирів
Сьогодні, 15:02
На ринку затримали волинянина, який продавав «незаконну» рибу
Сьогодні, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місто на Волині – лідер в Україні із запровадження інклюзивного навчання
Сьогодні, 16:28
 0
На волинській дорозі облаштовують майданчик для зважування вантажівок
Сьогодні, 16:10
 0
ПриватБанк та «Інтер Атлетика» пропонують спорт в оплату частинами*
Сьогодні, 16:00
 0
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:57
 0
Ромка поцупила золоті прикраси з будинку у курортному селі на Волині
Сьогодні, 15:41
 0
Медіа
відео
1/8