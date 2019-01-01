Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Сьогодні, 15:20
30 листопада та 1 грудня відбувся другий відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2».
За результатами 4-х відбіркових днів журі обрали 15 півфіналістів:
Вокальний напрямок:
Коваль Анна
Волинець Владислава
Гловацька Софія
Собець Уляна
Татюк Софія
Танцювальний напрямок:
Колектив «Вертуни»
Колектив «Diamond Stars»
Ткачук Анна
Кравчук Юлія
Бойко Ілона
Театральний напрямок:
Галина Цибуліна
Денис Буласов
Варцаб’юк Микола
Шрай Марта Терещук Богданна
Півфінальний концерт відбудеться 7 грудня о 15:00, де журі визначить 6 фіналістів, які виступлять на щорічному забігові Миколаїв 15 грудня. Фіналістів оберуть глядачі онлайн-голосуванням.
Кожен з переможців в напрямку отримає 10 000 грн від ТРЦ "ПортCity".
"Це буде феєричне дійство напередодні новорічних свят та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням фантастичної події разом з ТРЦ "ПортCity" та новими талантами!", - йдеться у повідомленні.
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За результатами 4-х відбіркових днів журі обрали 15 півфіналістів:
Вокальний напрямок:
Коваль Анна
Волинець Владислава
Гловацька Софія
Собець Уляна
Татюк Софія
Танцювальний напрямок:
Колектив «Вертуни»
Колектив «Diamond Stars»
Ткачук Анна
Кравчук Юлія
Бойко Ілона
Театральний напрямок:
Галина Цибуліна
Денис Буласов
Варцаб’юк Микола
Шрай Марта Терещук Богданна
Півфінальний концерт відбудеться 7 грудня о 15:00, де журі визначить 6 фіналістів, які виступлять на щорічному забігові Миколаїв 15 грудня. Фіналістів оберуть глядачі онлайн-голосуванням.
Кожен з переможців в напрямку отримає 10 000 грн від ТРЦ "ПортCity".
"Це буде феєричне дійство напередодні новорічних свят та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням фантастичної події разом з ТРЦ "ПортCity" та новими талантами!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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