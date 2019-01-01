Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*





За результатами 4-х відбіркових днів журі обрали 15 півфіналістів:



Вокальний напрямок:

Коваль Анна

Волинець Владислава

Гловацька Софія

Собець Уляна

Татюк Софія



Танцювальний напрямок:

Колектив «Вертуни»

Колектив «Diamond Stars»

Ткачук Анна

Кравчук Юлія

Бойко Ілона



Театральний напрямок:

Галина Цибуліна

Денис Буласов

Варцаб’юк Микола

Шрай Марта Терещук Богданна



Півфінальний концерт відбудеться 7 грудня о 15:00, де журі визначить 6 фіналістів, які виступлять на щорічному забігові Миколаїв 15 грудня. Фіналістів оберуть глядачі онлайн-голосуванням.



Кожен з переможців в напрямку отримає 10 000 грн від ТРЦ "ПортCity".



"Це буде феєричне дійство напередодні новорічних свят та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням фантастичної події разом з ТРЦ "ПортCity" та новими талантами!", - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 листопада та 1 грудня відбувся другий відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2».За результатами 4-х відбіркових днів журі обрали 15 півфіналістів:Вокальний напрямок:Танцювальний напрямок:Колектив «Вертуни»Колектив «Diamond Stars»Театральний напрямок:Півфінальний концерт відбудеться 7 грудня о 15:00, де журі визначить 6 фіналістів, які виступлять на щорічному забігові Миколаїв 15 грудня. Фіналістів оберуть глядачі онлайн-голосуванням.Кожен з переможців в напрямку отримає 10 000 грн від ТРЦ "ПортCity"."Це буде феєричне дійство напередодні новорічних свят та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням фантастичної події разом з ТРЦ "ПортCity" та новими талантами!", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію