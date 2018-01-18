За інформацію про вбивць ланей у Воротневі пропонують 20 тисяч винагороди





Повідомлення з'явилося на



Нагадаємо, 2 грудня у вольєрі на території Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ»



Ситуацію із жорстоким убивством тварин лісівники вважають принципово важливою і звертаються за допомогою до громадян, особливо жителів ближніх сіл, із проханням повідомити про підозрілі автомобілі та осіб, які можуть бути причетні до цього кривавого злочину.



За важливу для слідства інформацію пообіцяли винагороду у сумі 20 тисяч гривень.



«Нині дуже важливо встановити особи винних та притягнути їх до відповідальності. Таке зло обов’язково має бути покараним», – пишуть лісівники.



Тих, кому відомі будь-які факти просять телефонувати на цілодобову лінію (0332) 72 00 54 чи звертайтеся безпосередньо в поліцію, набравши «102».



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