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За інформацію про вбивць ланей у Воротневі пропонують 20 тисяч винагороди

За інформацію про вбивць ланей у Воротневі пропонують 20 тисяч винагороди
Лісівники пообіцяли 20 тисяч гривень винагороди тим, хто допоможе встановити особи вбивць ланей у вольєрі на території Воротнівського лісництва.

Повідомлення з'явилося на сайті «ДП Звірівське лісомисливське господарство» у Facebook.

Нагадаємо, 2 грудня у вольєрі на території Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» виявили тіла сімох ланей.

Ситуацію із жорстоким убивством тварин лісівники вважають принципово важливою і звертаються за допомогою до громадян, особливо жителів ближніх сіл, із проханням повідомити про підозрілі автомобілі та осіб, які можуть бути причетні до цього кривавого злочину.

За важливу для слідства інформацію пообіцяли винагороду у сумі 20 тисяч гривень.

«Нині дуже важливо встановити особи винних та притягнути їх до відповідальності. Таке зло обов’язково має бути покараним», – пишуть лісівники.

Тих, кому відомі будь-які факти просять телефонувати на цілодобову лінію (0332) 72 00 54 чи звертайтеся безпосередньо в поліцію, набравши «102».

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Теги: Воротнів, лані, вбивство
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