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На ринку затримали волинянина, який продавав «незаконну» рибу

На ринку затримали волинянина, який продавав «незаконну» рибу
У період з 25 листопада до 2 грудня задокументовано 15 порушень природоохоронного законодавства.

Зокрема, протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП); за грубі порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП);
за незаконний збут водних біоресурсів (ст. 88-1 КУпАП), - інформує пресслужба рибоохоронного патруля.

Крім того, оформили сім актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно яких вилучили 15 кілограмів риби.

Протягом семи днів у порушників вилучили 55 кілограмів риби та 1 заборонене знарядь лову - сітка. Наклали штрафів на суму 408 гривень - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 30 листопада державні інспектори рибоохорони спільно з працівниками поліції здійснили перевірку місць імовірної торгівлі рибою у Любешівському та Камінь-Каширському районах.

Так, на ринку смт Любешів зафіксували громадянина, який намагався продати рибу: карась, короп, піленгас, загальною вагою 20 кілограмів. Наступного дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група викрила аналогічне порушення на ринку у смт Камінь-Каширський, де у порушника також вилучили 20 кілограмів риби.

При перевірці особи не змогли надати документи, що підтверджують законність походження водних біоресурсів. На вищезазначених громадян склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

1 грудня рейдова група зафіксувала грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на меліоративному каналі поблизу села Воєгоча Камінь-Каширського району. Виявили громадянина, який ловив рибу незаконним промисловим знаряддям. За допомогою волока порушник виловив 10 карасів сріблястого. Рибпатрульні випустили їх у природне середовище.

На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучено. Матеріали справи направлено до суду для притягнення громадянина до відповідальності.

На ринку затримали волинянина, який продавав «незаконну» рибу

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Теги: рибоохоронний патруль, рейд, Волинь
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