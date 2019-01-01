На ринку затримали волинянина, який продавав «незаконну» рибу





Зокрема, протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП); за грубі порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП);

за незаконний збут водних біоресурсів (ст. 88-1 КУпАП), - інформує пресслужба

Крім того, оформили сім актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно яких вилучили 15 кілограмів риби.



Протягом семи днів у порушників вилучили 55 кілограмів риби та 1 заборонене знарядь лову - сітка. Наклали штрафів на суму 408 гривень - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Для прикладу, 30 листопада державні інспектори рибоохорони спільно з працівниками поліції здійснили перевірку місць імовірної торгівлі рибою у Любешівському та Камінь-Каширському районах.



Так, на ринку смт Любешів зафіксували громадянина, який намагався продати рибу: карась, короп, піленгас, загальною вагою 20 кілограмів. Наступного дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група викрила аналогічне порушення на ринку у смт Камінь-Каширський, де у порушника також вилучили 20 кілограмів риби.



При перевірці особи не змогли надати документи, що підтверджують законність походження водних біоресурсів. На вищезазначених громадян склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.



1 грудня рейдова група зафіксувала грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на меліоративному каналі поблизу села Воєгоча Камінь-Каширського району. Виявили громадянина, який ловив рибу незаконним промисловим знаряддям. За допомогою волока порушник виловив 10 карасів сріблястого. Рибпатрульні випустили їх у природне середовище.



На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучено. Матеріали справи направлено до суду для притягнення громадянина до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 25 листопада до 2 грудня задокументовано 15 порушень природоохоронного законодавства.Зокрема, протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП); за грубі порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП);за незаконний збут водних біоресурсів (ст. 88-1 КУпАП), - інформує пресслужба рибоохоронного патруля.

Крім того, оформили сім актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно яких вилучили 15 кілограмів риби.Протягом семи днів у порушників вилучили 55 кілограмів риби та 1 заборонене знарядь лову - сітка. Наклали штрафів на суму 408 гривень - повідомив керівник рибоохоронного патруляДля прикладу, 30 листопада державні інспектори рибоохорони спільно з працівниками поліції здійснили перевірку місць імовірної торгівлі рибою у Любешівському та Камінь-Каширському районах.Так, на ринку смт Любешів зафіксували громадянина, який намагався продати рибу: карась, короп, піленгас, загальною вагою 20 кілограмів. Наступного дня в ході рибоохоронної роботи рейдова група викрила аналогічне порушення на ринку у смт Камінь-Каширський, де у порушника також вилучили 20 кілограмів риби.При перевірці особи не змогли надати документи, що підтверджують законність походження водних біоресурсів. На вищезазначених громадян склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.1 грудня рейдова група зафіксувала грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на меліоративному каналі поблизу села Воєгоча Камінь-Каширського району. Виявили громадянина, який ловив рибу незаконним промисловим знаряддям. За допомогою волока порушник виловив 10 карасів сріблястого. Рибпатрульні випустили їх у природне середовище.На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучено. Матеріали справи направлено до суду для притягнення громадянина до відповідальності.

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