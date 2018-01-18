Добровольці АТО отримають статус учасників бойових дій





Підтримали законопроєкт 329 народних депутатів. Його текст доступний на сайті Верховної Ради України, - повідомляє



Також народні депутати, перед голосуванням, запропонували внести найближчим часом окремий законопроєкт. Він має врегулювати статус добровольців, які беруть участь в Операції об’єднаних сил, адже ухвалений документ фактично їх не стосується.



Що передбачає законопроєкт про визнання добровольців

Згідно з законопроєктом, визнання учасниками бойових дій отримають воїни, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті територіальної цілісності України та перебували на передовій не менше ніж 30 днів.



Крім того, проєкт закону визначає підстави для надання статусу учасника бойових дій:



- довідка від органів, що здійснюють безпосередню боротьбу з тероризмом;

- витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ;

- свідчення щонайменше трьох свідків, одним з яких має бути керівник підрозділу.



До уваги беруться свідчення осіб, які вже визнані учасниками бойових дій.



Верховна Рада також підтримала підготовку законопроєкту до другого читання за скороченою процедурою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2045-1. Він передбачає надання статусу учасника бойових дій та соціальних гарантій для добровольців.Підтримали законопроєкт 329 народних депутатів. Його текст доступний на сайті Верховної Ради України, - повідомляє "24 канал" Також народні депутати, перед голосуванням, запропонували внести найближчим часом окремий законопроєкт. Він має врегулювати статус добровольців, які беруть участь в Операції об’єднаних сил, адже ухвалений документ фактично їх не стосується.Що передбачає законопроєкт про визнання добровольцівЗгідно з законопроєктом, визнання учасниками бойових дій отримають воїни, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті територіальної цілісності України та перебували на передовій не менше ніж 30 днів.Крім того, проєкт закону визначає підстави для надання статусу учасника бойових дій:- довідка від органів, що здійснюють безпосередню боротьбу з тероризмом;- витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ;- свідчення щонайменше трьох свідків, одним з яких має бути керівник підрозділу.До уваги беруться свідчення осіб, які вже визнані учасниками бойових дій.Верховна Рада також підтримала підготовку законопроєкту до другого читання за скороченою процедурою.

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