5 грудня на двох вулицях в історичній частині Луцька не буде світла
Сьогодні, 19:00
Повідомили, де у Луцьку 5 грудня не буде світла.
Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 5 грудня, з 9.00 до 17.00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Замкова, вул. Кафедральна, 16.
У містян просять вибачення за незручності.
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Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 5 грудня, з 9.00 до 17.00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Замкова, вул. Кафедральна, 16.
У містян просять вибачення за незручності.
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