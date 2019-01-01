5 грудня на двох вулицях в історичній частині Луцька не буде світла





Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 5 грудня, з 9.00 до 17.00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Замкова, вул. Кафедральна, 16.



У містян просять вибачення за незручності.

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