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5 грудня на двох вулицях в історичній частині Луцька не буде світла

5 грудня на двох вулицях в історичній частині Луцька не буде світла
Повідомили, де у Луцьку 5 грудня не буде світла.

Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 5 грудня, з 9.00 до 17.00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Замкова, вул. Кафедральна, 16.

У містян просять вибачення за незручності.

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Теги: відключення, світло
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