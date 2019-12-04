Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО

Нафанаїл звершив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.



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Йому співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), секретар єпархіального управління протоієрей Миколай Бондарук, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.



Під час літургії архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником Волинської духовної семінарії Назаром Приймаком.



По закінченні божественної літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Введення у Храм Пресвятої Богородиці та наголосив на великій участі Божої Матері у ділі спасіння роду людського.



Вітаючи зі святом Введення, архієпископ Нафанаїл закликав усіх вірних чад Православної Церкви постійно звертатись до Пресвятої Богородиці у своїх молитвах, завжди прохати молитовного покровительства й захисту для усіх вірних чад Української Православної Церкви та достойно підготуватись до зустрічі великого свята – Різдва Господа нашого Іісуса Христа.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 грудня у день свята Введення у Храм Пресвятої Богородиці, архієпископ Волинський і Луцькийзвершив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП). Йому співслужили настоятель храму архімандрит, секретар єпархіального управління протоієрей, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.Під час літургії архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником Волинської духовної семінаріїПо закінченні божественної літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Введення у Храм Пресвятої Богородиці та наголосив на великій участі Божої Матері у ділі спасіння роду людського.Вітаючи зі святом Введення, архієпископ Нафанаїл закликав усіх вірних чад Православної Церкви постійно звертатись до Пресвятої Богородиці у своїх молитвах, завжди прохати молитовного покровительства й захисту для усіх вірних чад Української Православної Церкви та достойно підготуватись до зустрічі великого свята – Різдва Господа нашого Іісуса Христа.

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