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Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО

Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
4 грудня у день свята Введення у Храм Пресвятої Богородиці, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Йому співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), секретар єпархіального управління протоієрей Миколай Бондарук, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.

Під час літургії архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником Волинської духовної семінарії Назаром Приймаком.

По закінченні божественної літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Введення у Храм Пресвятої Богородиці та наголосив на великій участі Божої Матері у ділі спасіння роду людського.

Вітаючи зі святом Введення, архієпископ Нафанаїл закликав усіх вірних чад Православної Церкви постійно звертатись до Пресвятої Богородиці у своїх молитвах, завжди прохати молитовного покровительства й захисту для усіх вірних чад Української Православної Церкви та достойно підготуватись до зустрічі великого свята – Різдва Господа нашого Іісуса Христа.

Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО



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Теги: святкова служба, луцький собор, Московський патріархат
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