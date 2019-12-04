Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
Сьогодні, 15:35
4 грудня у день свята Введення у Храм Пресвятої Богородиці, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив божественну літургію у Свято-Покровському храмі Луцька.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Йому співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), секретар єпархіального управління протоієрей Миколай Бондарук, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.
Під час літургії архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником Волинської духовної семінарії Назаром Приймаком.
По закінченні божественної літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Введення у Храм Пресвятої Богородиці та наголосив на великій участі Божої Матері у ділі спасіння роду людського.
Вітаючи зі святом Введення, архієпископ Нафанаїл закликав усіх вірних чад Православної Церкви постійно звертатись до Пресвятої Богородиці у своїх молитвах, завжди прохати молитовного покровительства й захисту для усіх вірних чад Української Православної Церкви та достойно підготуватись до зустрічі великого свята – Різдва Господа нашого Іісуса Христа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Йому співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), секретар єпархіального управління протоієрей Миколай Бондарук, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.
Під час літургії архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником Волинської духовної семінарії Назаром Приймаком.
По закінченні божественної літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Введення у Храм Пресвятої Богородиці та наголосив на великій участі Божої Матері у ділі спасіння роду людського.
Вітаючи зі святом Введення, архієпископ Нафанаїл закликав усіх вірних чад Православної Церкви постійно звертатись до Пресвятої Богородиці у своїх молитвах, завжди прохати молитовного покровительства й захисту для усіх вірних чад Української Православної Церкви та достойно підготуватись до зустрічі великого свята – Різдва Господа нашого Іісуса Христа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відправив святкову службу у луцькому храмі. ФОТО
Сьогодні, 15:35
У Луцьку відгриміла вечірка з нагоди 5-ліття журналу «Space»
Сьогодні, 15:23
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Сьогодні, 15:20