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Ромка поцупила золоті прикраси з будинку у курортному селі на Волині

Ромка поцупила золоті прикраси з будинку у курортному селі на Волині
У селі Світязь з будинку місцевого жителя викрали золоті прикраси.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції.

Встановили, що 3 грудня біля 12:00 особа жіночої статі ромської народності, зайшовши через незамкнені вхідні двері в приміщення житлового будинку, що належить місцевому жителю, таємно викрала золоті вироби на загальну суму близько 20 000 гривень.

Крадіжку золотих виробів вчинила жителька Володимир-Волинського району, 1972 року народження, яку раніше притягали до відповідальності за аналогічні діяння.

Викрадені коштовності знайшли та вилучили з автомобіля марки ВАЗ. Проводять досудове розслідування за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), на правопорушницю чекає кримінальна відповідальність встановлена законодавством України.

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Теги: крадіжка, прикраси, Світязь
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