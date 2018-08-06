Ромка поцупила золоті прикраси з будинку у курортному селі на Волині





Про це повідомляє Шацьке відділення поліції.



Встановили, що 3 грудня біля 12:00 особа жіночої статі ромської народності, зайшовши через незамкнені вхідні двері в приміщення житлового будинку, що належить місцевому жителю, таємно викрала золоті вироби на загальну суму близько 20 000 гривень.



Крадіжку золотих виробів вчинила жителька Володимир-Волинського району, 1972 року народження, яку раніше притягали до відповідальності за аналогічні діяння.



Викрадені коштовності знайшли та вилучили з автомобіля марки ВАЗ. Проводять досудове розслідування за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), на правопорушницю чекає кримінальна відповідальність встановлена законодавством України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь з будинку місцевого жителя викрали золоті прикраси.Про це повідомляє Шацьке відділення поліції.Встановили, що 3 грудня біля 12:00 особа жіночої статі ромської народності, зайшовши через незамкнені вхідні двері в приміщення житлового будинку, що належить місцевому жителю, таємно викрала золоті вироби на загальну суму близько 20 000 гривень.Крадіжку золотих виробів вчинила жителька Володимир-Волинського району, 1972 року народження, яку раніше притягали до відповідальності за аналогічні діяння.Викрадені коштовності знайшли та вилучили з автомобіля марки ВАЗ. Проводять досудове розслідування за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), на правопорушницю чекає кримінальна відповідальність встановлена законодавством України.

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