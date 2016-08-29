ПриватБанк та «Інтер Атлетика» пропонують спорт в оплату частинами*

У Луцьку ПриватБанк та мережа фітнес-центрів “Інтер Атлетика” створили додаткові зручності для тих, хто дбає про своє здоров’я.Для занять у будь-якому з семи фітнес-центрів “Інтер Атлетики” можна придбати річний абонемент, сплативши за нього згодом - за допомогою сервісувід ПриватБанку.“Абонемент вихідного дня”, “Шкільний абонемент на рік”, “Абонемент на рік + басейн” - це неповний перелік абонементів, які можуть обрати лучани для занять спортом. “Сервіс “Оплата частинами” доступний на придбання будь-якого з 10 річних абонементів, які діють у центрах “Інтер Атлетики. Відтак, клієнти ПриватБанку мають можливість знизити початкові витрати на покупку, сплачуючи за неї рівними частинами до 12 платежів. При цьому обмежень на заняття спортом немає, адже відвідувати фітнес-центри можна одразу після оформлення абонементу”, - розповідаєкерівник напрямку “Оплата частинами” Північно-Західного РУ ПриватБанку.Щоб мати можливість займатися спортом на доступних умовах, лучанам не потрібно йти до відділень ПриватБанку. Придбати абонемент в “Оплату частинами” можна безпосередньо в фітнес-центрах мережі “Інтер Атлетика”. Зали знаходяться за адресами:м. Луцьк, вул. Єршова,11м. Луцьк, вул. Конякіна, 14м. Луцьк, пр. Волі, 42м. Луцьк, пр. Волі, 15м. Луцьк, вул. Дубнівська, 15м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1м. Луцьк, вул. Львівська, 75.Нагадують, "Оплата частинами" - сервіс ПриватБанку, який дозволяє покупцю придбати обраний товар, виплачуючи вартість рівними частинами. Договором з усіма необхідними реквізитами є чек покупки. Жодних документів: довідки про доходи, ІПН, паспорта і т.д. надавати не потрібно.Щоб скористатись сервісом "Оплата частинами", достатньо мати з собою лише банківську картку ПриватБанку.Також придбати товар в “Оплату частинами” можна за допомогою смартфону. Для цього в налаштуваннях Apple Pay або GooglePay потрібно встановити за замовчуванням картку «Універсальна», розблокувати смартфон і підтвердити купівлю одним дотиком.