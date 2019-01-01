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На волинській дорозі облаштовують майданчик для зважування вантажівок

На волинській дорозі облаштовують майданчик для зважування вантажівок
У селі Суходоли ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" облаштовує місце для проведення габаритно-вагового контролю транспортних засобів.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Так, тривають роботи на ділянці автодороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ (км 65+000 – км 73+500), де проводять поточний середній ремонт.

На волинських автошляхах габаритно-ваговий контроль здійснюють обласні управління Укртрансбезпеки та патрульної поліції.

Усього на автошляхах державного значення Волинської області вже обладнали 10 таких місць.
На волинській дорозі облаштовують майданчик для зважування вантажівок
На волинській дорозі облаштовують майданчик для зважування вантажівок

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Теги: ваговий контроль, Волинь, дороги
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