На волинській дорозі облаштовують майданчик для зважування вантажівок





Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Так, тривають роботи на ділянці автодороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ (км 65+000 – км 73+500), де проводять поточний середній ремонт.



На волинських автошляхах габаритно-ваговий контроль здійснюють обласні управління Укртрансбезпеки та патрульної поліції.



Усього на автошляхах державного значення Волинської області вже обладнали 10 таких місць.



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