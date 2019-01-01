Місто на Волині – лідер в Україні із запровадження інклюзивного навчання





Ковель має 20-літній досвід такої роботи, - про це йдеться



Зважаючи на потреби суспільства ще у 1999 році вперше на Волині на базі одного дитсадка було засновано — спеціальну школу №7 “Надія”, де започаткували унікальну систему роботи з дітками, які мають проблеми зі здоров’ям. Відкрили для них і початкову школу, яка забезпечує їм рівний доступ до якісної освіти.



З цього часу заклад стає незвичайним, бо поряд з п’ятьма звичними групами, діє група дошкільного віку та три класи-комплекти для дітей з вадами здоров’я.



Тут для них створені всі умови для навчання, виховання та розвитку. Для зміцнення їх здоров’я функціонує лікувальний центр з фітотерапією, фізіотерапією, масажем, лікувальною та класичною фізкультурою, аромотерапією. Усі діти охоплені різними видами загартовування, обладнано фізкультурний і музичний зали, логопедичний кабінет, екологічна кімната.



Партнери з Німеччини — це громади міст Барзінгхаузена та Вальсроде теж впродовж багатьох років активно допомагають та підтримують цей особливий заклад.



З часом стало зрозуміло, що хочуть продовжити роботу з такими дітьми, допомогти їм адаптуватись у соціумі. 13 років тому ми в загальноосвітній школі №8 наважились інтегрувати в щоденний навчальний процес дітей з особливими потребами. Так на Волині вперше було запроваджено інклюзивну освіту.



Сьогодні напрацювання ковельчан є уже прикладом для інших.



У ЗОШ № 8 для безперешкодного доступу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, які пересуваються на візках, влаштовано пандуси, розширено двері у класні кімнати. У роздягальні вони мають окремий куточок, де можуть зберігати додаткові засоби для переміщення., нещодавно було придбано сходинковий підйомник. У класних кімнатах передбачено простір для вільного пересування. Є соціальні працівники, помічники вчителів, які впродовж дня перебувають з цими дітьми, надаючи безпосередню допомогу тим, хто її потребує.



Міська влада Ковеля теж першою ще у 2011 році підтримала програму створення в місті Центру комплексноїх реабілітації дітей з інвалідністю. Нині його відвідує 27 мешканців міста та району. Центр успішно працює і розвивається уже вісім років поспіль. В установі діють відділення соціальної та педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації та медичного спостереження. Аналогів такого закладу немає на Волині.



Два роки тому у Ковелі запрацював інклюзивно-ресурсний центр.



На його базі надають корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги дітям з особливими освітніми потребами від двох до вісімнадцяти років. Усі ці заклади співпрацюють між собою.



Досить дієвими у Ковелі є і громадські організації, які опікуються цією категорією людей, забезпечують дозвілля, реабілітацію дітей та молоді з особливими потребами. Їх вихованці є активними учасниками громадського, культурного та спортивного життя міської громади.



Таким об’єднанням надається фінансова підтримка з місцевого бюджету. Міська влада усіляко сприяє їх роботі. Вони забезпечені окремими приміщеннями.



У Ковелі проживає понад 230 дітей з обмеженими фізичними можливостями. Вони відвідують садки, школи, займаються вдома, є членами громадських об’єднань. А у Ковелі вони досить різного спрямування. Тож кожен собі може знайти заняття до душі.



Ковель пишається успіхами спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Мешканці нашого міста є членами збірних команд України. Ковельчанин Віталій Романчук став чемпіоном Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Значних успіхів досягла ще одна гордість міста - багаторазова срібна та бронзова призерка Паралімпійських ігор, чемпіонка Європи та світу з біатлону Юлія Батенкова. Цьогоріч неодноразово піднімався прапор України і звучав Державний Гімн на честь вихованців Ковельського відділення Волинського центру «Інваспорт» Дениса Остапука та Ксенії Токар. У Ковелі усіляко допомагають таким людям і підтримують їх.



Без сумніву, Україна нині знаходиться у пошуку принципово нових форм відносин «влада — громадянське суспільство». Важливо зрозуміти головну філософію реформ, яка полягає в кардинальній зміні на краще рівня якості життя кожної людини, кожної сім’ї, а це означає й українського суспільства в цілому.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковель – серед лідерів на Волині та в Україні із запровадження інклюзивного навчання. В Україні лише починають цю важливу справу.Ковель має 20-літній досвід такої роботи, - про це йдеться на сайті Ковельської міськради. Зважаючи на потреби суспільства ще у 1999 році вперше на Волині на базі одного дитсадка було засновано — спеціальну школу №7 “Надія”, де започаткували унікальну систему роботи з дітками, які мають проблеми зі здоров’ям. Відкрили для них і початкову школу, яка забезпечує їм рівний доступ до якісної освіти.З цього часу заклад стає незвичайним, бо поряд з п’ятьма звичними групами, діє група дошкільного віку та три класи-комплекти для дітей з вадами здоров’я.Тут для них створені всі умови для навчання, виховання та розвитку. Для зміцнення їх здоров’я функціонує лікувальний центр з фітотерапією, фізіотерапією, масажем, лікувальною та класичною фізкультурою, аромотерапією. Усі діти охоплені різними видами загартовування, обладнано фізкультурний і музичний зали, логопедичний кабінет, екологічна кімната.Партнери з Німеччини — це громади міст Барзінгхаузена та Вальсроде теж впродовж багатьох років активно допомагають та підтримують цей особливий заклад.З часом стало зрозуміло, що хочуть продовжити роботу з такими дітьми, допомогти їм адаптуватись у соціумі. 13 років тому ми в загальноосвітній школі №8 наважились інтегрувати в щоденний навчальний процес дітей з особливими потребами. Так на Волині вперше було запроваджено інклюзивну освіту.Сьогодні напрацювання ковельчан є уже прикладом для інших.У ЗОШ № 8 для безперешкодного доступу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, які пересуваються на візках, влаштовано пандуси, розширено двері у класні кімнати. У роздягальні вони мають окремий куточок, де можуть зберігати додаткові засоби для переміщення., нещодавно було придбано сходинковий підйомник. У класних кімнатах передбачено простір для вільного пересування. Є соціальні працівники, помічники вчителів, які впродовж дня перебувають з цими дітьми, надаючи безпосередню допомогу тим, хто її потребує.Міська влада Ковеля теж першою ще у 2011 році підтримала програму створення в місті Центру комплексноїх реабілітації дітей з інвалідністю. Нині його відвідує 27 мешканців міста та району. Центр успішно працює і розвивається уже вісім років поспіль. В установі діють відділення соціальної та педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації та медичного спостереження. Аналогів такого закладу немає на Волині.Два роки тому у Ковелі запрацював інклюзивно-ресурсний центр.На його базі надають корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги дітям з особливими освітніми потребами від двох до вісімнадцяти років. Усі ці заклади співпрацюють між собою.Досить дієвими у Ковелі є і громадські організації, які опікуються цією категорією людей, забезпечують дозвілля, реабілітацію дітей та молоді з особливими потребами. Їх вихованці є активними учасниками громадського, культурного та спортивного життя міської громади.Таким об’єднанням надається фінансова підтримка з місцевого бюджету. Міська влада усіляко сприяє їх роботі. Вони забезпечені окремими приміщеннями.У Ковелі проживає понад 230 дітей з обмеженими фізичними можливостями. Вони відвідують садки, школи, займаються вдома, є членами громадських об’єднань. А у Ковелі вони досить різного спрямування. Тож кожен собі може знайти заняття до душі.Ковель пишається успіхами спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Мешканці нашого міста є членами збірних команд України. Ковельчанинк став чемпіоном Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Значних успіхів досягла ще одна гордість міста - багаторазова срібна та бронзова призерка Паралімпійських ігор, чемпіонка Європи та світу з біатлону. Цьогоріч неодноразово піднімався прапор України і звучав Державний Гімн на честь вихованців Ковельського відділення Волинського центру «Інваспорт»та. У Ковелі усіляко допомагають таким людям і підтримують їх.Без сумніву, Україна нині знаходиться у пошуку принципово нових форм відносин «влада — громадянське суспільство». Важливо зрозуміти головну філософію реформ, яка полягає в кардинальній зміні на краще рівня якості життя кожної людини, кожної сім’ї, а це означає й українського суспільства в цілому.

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