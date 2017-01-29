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На зимові свята призначили додатковий потяг Київ-Ковель. ГРАФІК

На зимові свята призначили додатковий потяг Київ-Ковель. ГРАФІК
На зимові свята "Укрзалізниця" призначила 19 додаткових поїздів, зокрема, Київ-Ковель, та подовжила маршрути семи поїздів.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

Поїзд № 197/198 Київ—Ковель додатково курсуватиме 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10, 12 січня.

Час відправлення/прибуття: із Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Із Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

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Теги: графік руху, поїзд, Ковель-Київ
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