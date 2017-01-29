На зимові свята призначили додатковий потяг Київ-Ковель. ГРАФІК
Сьогодні, 16:51
На зимові свята "Укрзалізниця" призначила 19 додаткових поїздів, зокрема, Київ-Ковель, та подовжила маршрути семи поїздів.
Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Поїзд № 197/198 Київ—Ковель додатково курсуватиме 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10, 12 січня.
Час відправлення/прибуття: із Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Із Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.
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Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Поїзд № 197/198 Київ—Ковель додатково курсуватиме 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10, 12 січня.
Час відправлення/прибуття: із Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. Із Ковеля об 11:27, прибуття до Києва о 20:45.
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Сьогодні, 16:51