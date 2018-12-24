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Молодику, який наїхав на дитину у Луцьку, «впаяли» 1,5 року тюрми та відібрали права

Молодику, який наїхав на дитину у Луцьку, «впаяли» 1,5 року тюрми та відібрали права
Молодого чоловіка, який у листопаді 2016 року на вулиці Саперів у Луцьку збив хлопчика, засудили.

Про це інформує пресслужба Луцького міськрайонного суду.

Нагадаємо, молодий чоловік здійснив наїзд на хлопчика, який переходив дорогу в невстановленому місці на вулиці Саперів у місті Луцьку. Дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Впродовж трьох років в межах кримінального провадження проводили інженерно-транспортні та судово-медичні експертизи. Обвинувачений своєї вини не визнав, мотивуючи це тим, що рухався в межах дозволеної швидкості і дитина переходила дорогу не на пішохідному переході.

Однак, дослідивши та проаналізувавши усі надані докази та покази свідків, суд визнав вину потерпілого у скоєному злочині передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), та призначив міру покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік 6 місяців та позбавлення права керування транспортними засобами.

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Теги: аварія, ДТП, суд, Саперів
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