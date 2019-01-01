Кабмін створив низку нових державних органів. ПЕРЕЛІК





Усі нові органи діятимуть у системі Міністерства культури, молоді та спорту, повідомила пресслужба міністерства, пише



Зокрема, створять такі нові органи:



- Державне агентство України з питань мистецтв;

- Державне агентство України з питань мистецької освіти;

- Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України;

- Державне агентство спорту України;

- Державне агентство розвитку туризму України;

- Державну інспекцію культурної спадщини України;

- Державну службу охорони культурної спадщини України.



Усі нові органи створюються у межах граничної чисельності та бюджету Мінкульту, тому це не призведе до збільшення навантаження на бюджет, запевнили у міністерстві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України під час свого засідання у середу, 4 грудня, ухвалив рішення про створення нових органів виконавчої влади. Так, створять 5 державних агентств і по одній інспекції та службі.Усі нові органи діятимуть у системі Міністерства культури, молоді та спорту, повідомила пресслужба міністерства, пише 24 канал Зокрема, створять такі нові органи:- Державне агентство України з питань мистецтв;- Державне агентство України з питань мистецької освіти;- Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України;- Державне агентство спорту України;- Державне агентство розвитку туризму України;- Державну інспекцію культурної спадщини України;- Державну службу охорони культурної спадщини України.Усі нові органи створюються у межах граничної чисельності та бюджету Мінкульту, тому це не призведе до збільшення навантаження на бюджет, запевнили у міністерстві.

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