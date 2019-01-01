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Кабмін створив низку нових державних органів. ПЕРЕЛІК

Кабмін створив низку нових державних органів. ПЕРЕЛІК
Кабінет Міністрів України під час свого засідання у середу, 4 грудня, ухвалив рішення про створення нових органів виконавчої влади. Так, створять 5 державних агентств і по одній інспекції та службі.

Усі нові органи діятимуть у системі Міністерства культури, молоді та спорту, повідомила пресслужба міністерства, пише 24 канал.

Зокрема, створять такі нові органи:

- Державне агентство України з питань мистецтв;
- Державне агентство України з питань мистецької освіти;
- Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України;
- Державне агентство спорту України;
- Державне агентство розвитку туризму України;
- Державну інспекцію культурної спадщини України;
- Державну службу охорони культурної спадщини України.

Усі нові органи створюються у межах граничної чисельності та бюджету Мінкульту, тому це не призведе до збільшення навантаження на бюджет, запевнили у міністерстві.


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Теги: Кабмін, органи, створення
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