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Збирав «на церкву»: у Луцьку чоловік грабував квартири на очах у дітей

Збирав «на церкву»: у Луцьку чоловік грабував квартири на очах у дітей
У Луцьку повідомили про підозру «гастролеру» з Чернівецької області, який грабував квартири на очах у дітей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Інформують, що навесні цього року спритник, вдаючи, що просить гроші «на церкву» чи благодійність, дзвонив у вхідні двері помешкань лучан і,якщо йому відчиняли діти, заходив у квартири й забирав гроші, які міг знайти.

Так, із квартири будинку на вулиці Щусєва в обласному центрі, в яку його необачно впустила 10-річна дівчинка, він виніс 500 гривень та 55 доларів США.

У помешканні в будинку на вулиці Гулака-Артемовського, двері в яке відчинила 9-річна донька господині, зловмисник розжився 500 польськими злотими та 40 доларами США.

Звісно, діти, хоч згодом і усвідомлювали, що на їхніх очах коїться злочин, проте не могли завадити недобрим намірам візитера.

Правоохоронці, встановивши особу «гастролера», нині повідомили йому про підозру у вчиненні грабежів із проникненням у житло.

Вирішують питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Встановлюють, окрім того, причетність цього громадянина до ще як мінімум трьох таких злочинів - і якщо комусь із волинян відомо про факти вчинення щодо когось таких дій – просять повідомляти у поліцію за номером «102».

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Теги: пограбування, гастролер, гроші на церкву, Луцьк
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