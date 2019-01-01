Збирав «на церкву»: у Луцьку чоловік грабував квартири на очах у дітей
Сьогодні, 17:21
У Луцьку повідомили про підозру «гастролеру» з Чернівецької області, який грабував квартири на очах у дітей.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що навесні цього року спритник, вдаючи, що просить гроші «на церкву» чи благодійність, дзвонив у вхідні двері помешкань лучан і,якщо йому відчиняли діти, заходив у квартири й забирав гроші, які міг знайти.
Так, із квартири будинку на вулиці Щусєва в обласному центрі, в яку його необачно впустила 10-річна дівчинка, він виніс 500 гривень та 55 доларів США.
У помешканні в будинку на вулиці Гулака-Артемовського, двері в яке відчинила 9-річна донька господині, зловмисник розжився 500 польськими злотими та 40 доларами США.
Звісно, діти, хоч згодом і усвідомлювали, що на їхніх очах коїться злочин, проте не могли завадити недобрим намірам візитера.
Правоохоронці, встановивши особу «гастролера», нині повідомили йому про підозру у вчиненні грабежів із проникненням у житло.
Вирішують питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.
Встановлюють, окрім того, причетність цього громадянина до ще як мінімум трьох таких злочинів - і якщо комусь із волинян відомо про факти вчинення щодо когось таких дій – просять повідомляти у поліцію за номером «102».
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Інформують, що навесні цього року спритник, вдаючи, що просить гроші «на церкву» чи благодійність, дзвонив у вхідні двері помешкань лучан і,якщо йому відчиняли діти, заходив у квартири й забирав гроші, які міг знайти.
Так, із квартири будинку на вулиці Щусєва в обласному центрі, в яку його необачно впустила 10-річна дівчинка, він виніс 500 гривень та 55 доларів США.
У помешканні в будинку на вулиці Гулака-Артемовського, двері в яке відчинила 9-річна донька господині, зловмисник розжився 500 польськими злотими та 40 доларами США.
Звісно, діти, хоч згодом і усвідомлювали, що на їхніх очах коїться злочин, проте не могли завадити недобрим намірам візитера.
Правоохоронці, встановивши особу «гастролера», нині повідомили йому про підозру у вчиненні грабежів із проникненням у житло.
Вирішують питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.
Встановлюють, окрім того, причетність цього громадянина до ще як мінімум трьох таких злочинів - і якщо комусь із волинян відомо про факти вчинення щодо когось таких дій – просять повідомляти у поліцію за номером «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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