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Три парламентські фракції закликають українців вийти на Майдан проти капітуляції

Три парламентські фракції закликають українців вийти на Майдан проти капітуляції
Фракції «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» закликають усіх небайдужих українців вийти на акцію проти капітуляції.

Відповідне звернення на сторінці у мережі Facebook оприлюднив народний депутат України Андрій Парубій.

«Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про «червоні лінії» – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати:

➢ Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

➢ Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

➢ Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

➢ Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

➢ Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість в боротьбі за Україну», – йдеться у зверненні, опублікованому Парубієм.

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Теги: Майдан, акція протесту, капітуляція
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