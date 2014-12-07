Три парламентські фракції закликають українців вийти на Майдан проти капітуляції





Відповідне звернення на сторінці у мережі Андрій Парубій.



«Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про «червоні лінії» – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати:



➢ Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.



➢ Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.



➢ Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.



➢ Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.



➢ Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість в боротьбі за Україну», – йдеться у зверненні, опублікованому Парубієм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фракції «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» закликають усіх небайдужих українців вийти на акцію проти капітуляції.Відповідне звернення на сторінці у мережі Facebook оприлюднив народний депутат України«Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про «червоні лінії» – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати:➢ Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.➢ Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.➢ Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.➢ Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.➢ Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість в боротьбі за Україну», – йдеться у зверненні, опублікованому Парубієм.

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