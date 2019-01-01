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Іноземець хотів підкупити прикордонника Луцького загону за тисячу доларів. ВІДЕО

Іноземець хотів підкупити прикордонника Луцького загону за тисячу доларів. ВІДЕО
Державна прикордонна служба України активно протидіє контрабанді тютюнових виробів, у тому числі на українсько-білоруській ділянці.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.

Міжвідомча група, у складі співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загону, Дубровицьким відділенням поліції Сарненського відділу НП ГУНП у Рівненській області під процесуальним керівництвом Сарненської місцевої прокуратури із залученням спецпідрозділу «ДОЗОР» ДПСУ, задокументувала надання прикордоннику громадянином Білорусі 200 доларів США неправомірної грошової вигоди.

Іноземець пропонував військовослужбовцю ДПСУ 1000 доларів США за налагодження каналу незаконного переміщення тютюнових виробів із Білорусі на ділянці відділу «Дубровиця».

За результатами проведених заходів іноземця затримали в порядку ст. 208 КПК України, проводяться невідкладні слідчі дії.

Іноземець хотів підкупити прикордонника Луцького загону за тисячу доларів. ВІДЕО
Іноземець хотів підкупити прикордонника Луцького загону за тисячу доларів. ВІДЕО
Іноземець хотів підкупити прикордонника Луцького загону за тисячу доларів. ВІДЕО



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Теги: луцький прикордонний загін, хабар
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