вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські педагоги отримуватимуть щорічні премії Верховної Ради

Українські педагоги отримуватимуть щорічні премії Верховної Ради
Парламентарі ухвалили в цілому проект постанови щодо присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам.

Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, 318 народних депутатів ухвалили проект постанови №2495 і присудили 30 премій педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

Управління справами Апарату ВР має забезпечити виготовлення дипломів лауреата щорічної Премії Верховної Ради педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та виплату її грошової частини.

Проте розмір премій не вказаний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: премії педагогам, ВР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські педагоги отримуватимуть щорічні премії Верховної Ради
Сьогодні, 20:50
80-річчя луцького СНУ відзначатимуть на державному рівні
Сьогодні, 20:30
Добровольці АТО отримають статус учасників бойових дій
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
Покарали волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:43
Схожі новини
Добровольці АТО отримають статус учасників бойових дій Добровольці АТО отримають статус учасників бойових дій
Сьогодні, 20:12
Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО Делегація Комітету ВРУ завітала до Луцького замку. ФОТО
30 листопад, 12:58
Нардепи схвалили закон про ринок землі в першому читанні Нардепи схвалили закон про ринок землі в першому читанні
13 листопад, 16:00
Кабмін виділив мільярд гривень: волинським шахтарям виплатять заборгованість Кабмін виділив мільярд гривень: волинським шахтарям виплатять заборгованість
01 листопад, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські педагоги отримуватимуть щорічні премії Верховної Ради
Сьогодні, 20:50
 0
80-річчя луцького СНУ відзначатимуть на державному рівні
Сьогодні, 20:30
 0
Добровольці АТО отримають статус учасників бойових дій
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Покарали волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8