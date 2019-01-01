Українські педагоги отримуватимуть щорічні премії Верховної Ради





Відповідне рішення підтримали 318 народних депутатів України, передає кореспондент



Так, 318 народних депутатів ухвалили проект постанови №2495 і присудили 30 премій педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.



Управління справами Апарату ВР має забезпечити виготовлення дипломів лауреата щорічної Премії Верховної Ради педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та виплату її грошової частини.



Проте розмір премій не вказаний.

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