Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -3…-2 градусів, удень – +1…+3. Вітер західний і південно-західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -3…-2 градусів, удень – +1…+3. Вітер західний і південно-західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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