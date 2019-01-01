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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 грудня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -3…-2 градусів, удень – +1…+3. Вітер західний і південно-західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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