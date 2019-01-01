У одному з районів Волині - День донора





Про це йдеться на сторінці Локачинської ЦРЛ.



День донора запланували на 5 грудня. Всі бажаючі долучитися до акції можуть здати кров у КНП «Локачинська ЦРЛ».



Донори повинні мати з собою мати паспорт.



"Оплата за здану кров гарантується Вол.-Волинською СПК", - йдеться у повідомленні на сторінці.

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