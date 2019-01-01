У одному з районів Волині - День донора
Сьогодні, 21:18
У Локачинському районі організовують здачу крові.
Про це йдеться на сторінці Локачинської ЦРЛ.
День донора запланували на 5 грудня. Всі бажаючі долучитися до акції можуть здати кров у КНП «Локачинська ЦРЛ».
Донори повинні мати з собою мати паспорт.
"Оплата за здану кров гарантується Вол.-Волинською СПК", - йдеться у повідомленні на сторінці.
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Про це йдеться на сторінці Локачинської ЦРЛ.
День донора запланували на 5 грудня. Всі бажаючі долучитися до акції можуть здати кров у КНП «Локачинська ЦРЛ».
Донори повинні мати з собою мати паспорт.
"Оплата за здану кров гарантується Вол.-Волинською СПК", - йдеться у повідомленні на сторінці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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