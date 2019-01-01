Волинянин став переможцем Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів. ФОТО
Сьогодні, 22:23
Юний волинський музикант переміг у Всеукраїнському відкритому конкурсі баяністів-акордеоністів "Візерунки Прикарпаття".
Конкурс тривав з 30 листопада до 1 грудня в місті Дрогобичі,- йдеться у повіомленні на сайті Гіркополонківської громади.
Учень Гіркополонківської дитячої музичної школи Станіслав Герба (викладач М. О. Лавренюк) став переможцем конкурсу у III віковій категорії.
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Конкурс тривав з 30 листопада до 1 грудня в місті Дрогобичі,- йдеться у повіомленні на сайті Гіркополонківської громади.
Учень Гіркополонківської дитячої музичної школи Станіслав Герба (викладач М. О. Лавренюк) став переможцем конкурсу у III віковій категорії.
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