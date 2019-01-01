Верховна Рада надала добровольцям статус УБД

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, яким запроваджується механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцям.Рішення підтримали 329 депутатів, - пише "Газета ua".Документ включає до переліку учасників бойових дій (вказаному в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали участь у захисті цілісності України впродовж щонайменше 30 днів.Зокрема за сукупністю днів брали участь в АТО на час її проведення у взаємодії зі Збройними силами, Міністерством внутрішніх справ, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ чи іншими органами.До другого читання до законопроекту внесли норму щодо отримання статусу УБД добровольцями, які брали участь не лише під час дії АТО, а й операції Об'єднаних сил, вказує "РБК-Україна". Вони викликала критику "Європейської солідарності"; може стати "лазєйкою для бойовиків", заявила депутатка від цієї політсили Ірина Геращенко. Після перерви норму прибрали, питання вирішили врегулювати окремим законом.Статус УБД, за законопроектом, не будуть поширювати на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (зокрема йдеться про волонтерську діяльність).Ініціаторами законопроекту № 2045-1 стали депутати зі "Слуги народу", "Голосу" та "Батьківщини". Це альтернативний документ до внесеного "Європейською солідарністю" №2045.