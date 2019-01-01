вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В’ятрович розкритикував призначення очільника Українського інституту національної пам’яті

В’ятрович розкритикував призначення очільника Українського інституту національної пам’яті
Кабінет міністрів призначив Антона Дробовича новим головою Українського інституту національної пам’яті.

Про це у себе в Telegram повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну, - пише НВ.

Антон Дробович є доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

Коментуючи призначення Дробовича, попередній глава Інституту нацпам’яті і депутат Володимир В’ятрович сказав, що це «неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці».

«Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам’яті може не залишитися місця для України і українців», — написав він у себе в Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Український інститут національної пам`яті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Крим хочуть на 80% покрити українським радіомовленням
Сьогодні, 01:15
В’ятрович розкритикував призначення очільника Українського інституту національної пам’яті
Сьогодні, 00:26
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Верховна Рада надала добровольцям статус УБД
04 грудень, 23:34
Найдешевше в Україні: повідомили, скільки коштуватиме земля на Волині
04 грудень, 22:59
Схожі новини
У Луцьку покажуть, якими могли бути Facebook-профілі Мазепи, Петлюри та Бандери У Луцьку покажуть, якими могли бути Facebook-профілі Мазепи, Петлюри та Бандери
09 жовтень, 04:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Крим хочуть на 80% покрити українським радіомовленням
Сьогодні, 01:15
 0
В’ятрович розкритикував призначення очільника Українського інституту національної пам’яті
Сьогодні, 00:26
 0
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Верховна Рада надала добровольцям статус УБД
04 грудень, 23:34
 0
Найдешевше в Україні: повідомили, скільки коштуватиме земля на Волині
04 грудень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8