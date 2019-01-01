В’ятрович розкритикував призначення очільника Українського інституту національної пам’яті

Антона Дробовича новим головою Українського інституту національної пам’яті.



Про це у себе в Telegram повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну, - пише



Антон Дробович є доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.



Коментуючи призначення Дробовича, попередній глава Інституту нацпам’яті і депутат Володимир В’ятрович сказав, що це «неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці».



«Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам’яті може не залишитися місця для України і українців», — написав він у себе в Facebook.

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