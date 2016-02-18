Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО

Лікарі Луцької міської клінічної лікарні весь набиралися досвіду у клініці в столиці Латвії.Про це йдеться на сторінці Луцької міської лікарні у Facebook.Практичний тренінг з енедоваскулярного лікування гострого ішемічного інсульту тривав з 26 по 28 листопада в університетській клініці Пауля Страдіна в Ризі. Тренінг відвідали лікарі луцької лікарнітаВолинські медики отримали нові знання і відпрацювали алгоритми надання допомоги з видалення тромбів з судин головного мозку хворим з ішемічним інсультом.Ендоваскулярна хірургія - хірургічні втручання, які проводяться на кровоносних судинах наскрізьшкірним доступом під контролем методів променевої візуалізації з використанням спеціальних інструментів.