Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
04 грудень, 22:23
Лікарі Луцької міської клінічної лікарні весь набиралися досвіду у клініці в столиці Латвії.
Про це йдеться на сторінці Луцької міської лікарні у Facebook.
Практичний тренінг з енедоваскулярного лікування гострого ішемічного інсульту тривав з 26 по 28 листопада в університетській клініці Пауля Страдіна в Ризі. Тренінг відвідали лікарі луцької лікарні Ольга Білецька та Євген Вольга.
Волинські медики отримали нові знання і відпрацювали алгоритми надання допомоги з видалення тромбів з судин головного мозку хворим з ішемічним інсультом.
Довідка:
Ендоваскулярна хірургія - хірургічні втручання, які проводяться на кровоносних судинах наскрізьшкірним доступом під контролем методів променевої візуалізації з використанням спеціальних інструментів.
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Про це йдеться на сторінці Луцької міської лікарні у Facebook.
Практичний тренінг з енедоваскулярного лікування гострого ішемічного інсульту тривав з 26 по 28 листопада в університетській клініці Пауля Страдіна в Ризі. Тренінг відвідали лікарі луцької лікарні Ольга Білецька та Євген Вольга.
Волинські медики отримали нові знання і відпрацювали алгоритми надання допомоги з видалення тромбів з судин головного мозку хворим з ішемічним інсультом.
Довідка:
Ендоваскулярна хірургія - хірургічні втручання, які проводяться на кровоносних судинах наскрізьшкірним доступом під контролем методів променевої візуалізації з використанням спеціальних інструментів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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