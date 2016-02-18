вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО

Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
Лікарі Луцької міської клінічної лікарні весь набиралися досвіду у клініці в столиці Латвії.

Про це йдеться на сторінці Луцької міської лікарні у Facebook.

Практичний тренінг з енедоваскулярного лікування гострого ішемічного інсульту тривав з 26 по 28 листопада в університетській клініці Пауля Страдіна в Ризі. Тренінг відвідали лікарі луцької лікарні Ольга Білецька та Євген Вольга.

Волинські медики отримали нові знання і відпрацювали алгоритми надання допомоги з видалення тромбів з судин головного мозку хворим з ішемічним інсультом.

Довідка:
Ендоваскулярна хірургія - хірургічні втручання, які проводяться на кровоносних судинах наскрізьшкірним доступом під контролем методів променевої візуалізації з використанням спеціальних інструментів.

Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Верховна Рада надала добровольцям статус УБД
04 грудень, 23:34
Найдешевше в Україні: повідомили, скільки коштуватиме земля на Волині
04 грудень, 22:59
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
04 грудень, 22:23
Волинянин став переможцем Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів. ФОТО
04 грудень, 21:57
У одному з районів Волині - День донора
04 грудень, 21:18
Схожі новини
Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів
25 жовтень, 08:10
У луцькому виші навчатимуть лікарів У луцькому виші навчатимуть лікарів
19 липень, 22:04
30 мільйонів доларів на медицину Волині. ФОТО 30 мільйонів доларів на медицину Волині. ФОТО
18 лютий, 2016, 20:31
80-річчя луцького СНУ відзначатимуть на державному рівні 80-річчя луцького СНУ відзначатимуть на державному рівні
04 грудень, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Верховна Рада надала добровольцям статус УБД
04 грудень, 23:34
 0
Найдешевше в Україні: повідомили, скільки коштуватиме земля на Волині
04 грудень, 22:59
 0
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
04 грудень, 22:23
 0
Волинянин став переможцем Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів. ФОТО
04 грудень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8