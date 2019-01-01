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Найдешевше в Україні: повідомили, скільки коштуватиме земля на Волині

Найдешевше в Україні: повідомили, скільки коштуватиме земля на Волині
Волинські землі будуть найдешевшими в Україні.Найдорожчими будуть землі в Центральному і Західному регіонах України: крім достатнього рівня вологи, тут зосереджена велика частка чорноземів у складі ґрунтів.

Про це свідчить дослідження Landlord, - пише finance.ua.

На основі даних відкритих аукціонів «СЕТАМ» портал склав карту із середніми цінами на землю по Україні.

Середня стартова ціна ріллі становитиме:

15–30 тис. грн/га – Закарпатська, Рівненська, Волинська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Сумська області;
30–40 тис. грн/га – Луганська, Харківська, Тернопільська, Київська, Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська, Одеська, Миколаївська, Львівська області;
45–50 тис. грн/га – Чернігівська, Дніпропетровська області;
50–70 тис. грн/га – Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Хмельницька області.


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Експерти попереджають, що в перші кілька років ринок землі буде ринком продавця: бажаючих продати буде значно більше, ніж покупців.

Довідка Finance.ua:
25 вересня 2019 Кабмін ініціював проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».
Згідно із законопроектом, право на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення матимуть громадяни України, юридичні особи, створені за законодавством України, територіальні громади та держава.

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Теги: ринок землі, Волинь
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