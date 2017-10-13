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Будапешт звинувачує Київ в утиску угорців

Будапешт звинувачує Київ в утиску угорців
Петер Сійярто стверджує, що мовний закон в Україні утискає права угорців, тому Угорщина блокуватиме членство України в альянсі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв блокувати вступ України в НАТО, посилаючись на обмеження прав угорців в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters у середу, 4 грудня, - пише Кореспондент.

"Ми не просимо ніяких додаткових прав для угорців на Закарпатті, тільки тих, які вони мали раніше", - заявив Сійярто на саміті НАТО в Лондоні.

Він також додав, що Угорщина готова до проведення консультацій з Україною з питання про відновлення прав українських угорців на використання угорської мови у сфері освіти.

Нагадаємо, що раніше на Євразійському саміті в Будапешті Петер Сійярто сказав, що Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО по Україні. Він зазначив, що в цю заяву угорська сторона запропонувала внести зміни. За його словами, Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо меншин відповідно до міжнародного права. У НАТО їхні пропозиції відкинули.

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заяву послів НАТО щодо України не буде схвалено угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорської меншини, яка проживає на Закарпатті.

Пізніше Угорщина зняла вето із заяви НАТО по Україні. Посли НАТО і України прийняли документ, у який в останню хвилину було внесено угорські пропозиції, пояснив Петер Сійярто.

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Теги: Україна, Угорщина
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