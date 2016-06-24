Скільки волиняни відпочиватимуть у січні 2020 року

На перший місяць року припадає багато святкових днів, тому в січні українці та волиняни зокрема матимуть низку вихідних.Про це повідомляє Канал24.Календар вихідних і святкових днів у січні 20201 січня – Новий рік (вихідний)6 січня – Святий вечір (вихідний);7 січня – Різдво Христове (вихідний);8 січня – Пресвятої Богородиці Марії;9 січня – Святого апостола Стефана;13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);14 січня – Старий Новий рік (Василя);18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;20 січня – Івана Хрестителя;25 січня – Великомучениці Тетяни.Перший день Нового 2020 року припадає на середу, Святвечір українці святкуватимуть в наступний тиждень січня – понеділок, а Різдво Христове припадає на вівторок. Усі громадяни України будуть відпочивати 1 січня та 7 січня. Враховуючи вихідні дні, українці відпочиватимуть у січні 10 днів.Додатковий вихідний на СвятвечірНа Святвечір 6 січня в Україні буде офіційний вихідний. Відтак українці відпочиватимуть три дні поспіль і робочий тиждень розпочнуть у середу 8 січня. Втім додатковий день для відпочинку доведеться відпрацювати. Тож, субота 11 січня буде робочою.Новий рік 2020 буде роком Білого Щура згідно із китайським календарем. Для покровителя року найбільш важливим є сім'я та близькі, тож Новий рік треба провести у родинному колі. Колір свята – білий, металевий та молочний. Щур – перший знак в китайському календарі. Представникам цього знаку притаманна боротьба за справедливість та сильний характер. Білий колір символізує чистоту, щирість та добрі помисли.Попри те, що 2020 рік є високосним, астрологи кажуть, що він є вдалим для створення союзів і поповнення в сім'ї. Зірки обіцяють всім благополуччя та фінансовий достаток. Якщо правильно продумати, яким чином заробити більше коштів, то Білий Щур радо цьому допоможе.