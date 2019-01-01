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Facebook розробляє програму для подорожей

Facebook розробляє програму для подорожей
Компанія Facebook планує розробити декілька додатків та програм, які будуть призначені для подорожей, розміщення подкастів та розсилки інформаційних бюлетенів і послуг.

Про це повідомляє Zik, посилаючись на The New York Times.

"Facebook вивчає можливість створення нових продуктів, таких як додатки та програми для подкастів, подорожей, надання послуг на робочому місці та інструменти для розсилки новин", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, розробкою програм займатиметься новий експериментальний підрозділ компанії New Product Experimentation Team.

Зокрема, основним завданням цього підрозділу є визначення найперспективніших напрямів розвитку соціальної мережі. Підрозділ поділяється на п'ять окремих груп (по 10-15 працівників), кожна з яких займається запуском нових додатків та зняття з експлуатації тих програм, які не користуються попитом.

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До слова, розробка нових продуктів відбувається з метою підтримки позиції Facebook як важливої складової цифрового життя суспільства.

Нагадаємо, нещодавно соціальна мережа Facebook розпочала тестування "темного режиму", який планує зробити доступним користувачам операційної системи Android.

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Теги: Facebook, соцмережі
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