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Президент «Інгульця» напророкував «Волині» чемпіонство

Президент «Інгульця» напророкував «Волині» чемпіонство
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк назвав команди, які, на його думку, вийдуть в УПЛ за підсумками поточного розіграшу Першої ліги.

На думку Поворознюка, "Волинь" стане чемпіоном Першої ліги, - пише Футбол24.

"Думаю, команди в підсумку розташуються в такому порядку: "Волинь", "Інгулець", "Рух". Четвертим буде "Минай", він буде грати перехідні матчі.

Звернув увагу на деякі суддівські помилки в матчах Першої ліги. У зустрічі з Черкащиною в наші ворота арбітр призначив пенальті – добре, що не забили. Після матчу він підійшов до моїх гравців і вибачився. У матчі з Гірником-Спорт теж вибачався арбітр за пенальті на останній хвилині", – цитує Поворознюка Експрес.

Нагадаємо, наразі турнірну таблицю Першої ліги очолює львівський "Рух". На одне очко від львів'ян відстає "Волинь", а на два – "Інгулець", "Агробізнес", "Минай" та "Оболонь-Бровар".

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Теги: спорт, футбол, Волинь
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