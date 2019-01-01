Президент «Інгульця» напророкував «Волині» чемпіонство

Президент "Інгульця"назвав команди, які, на його думку, вийдуть в УПЛ за підсумками поточного розіграшу Першої ліги.На думку Поворознюка, "Волинь" стане чемпіоном Першої ліги, - пише Футбол24."Думаю, команди в підсумку розташуються в такому порядку: "Волинь", "Інгулець", "Рух". Четвертим буде "Минай", він буде грати перехідні матчі.Звернув увагу на деякі суддівські помилки в матчах Першої ліги. У зустрічі з Черкащиною в наші ворота арбітр призначив пенальті – добре, що не забили. Після матчу він підійшов до моїх гравців і вибачився. У матчі з Гірником-Спорт теж вибачався арбітр за пенальті на останній хвилині", – цитує Поворознюка Експрес.Нагадаємо, наразі турнірну таблицю Першої ліги очолює львівський "Рух". На одне очко від львів'ян відстає "Волинь", а на два – "Інгулець", "Агробізнес", "Минай" та "Оболонь-Бровар".