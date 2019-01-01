Instagram заборонив реєстрацію користувачів віком до 13 років
Сьогодні, 07:29
Під час створення облікового запису соціальна мережа буде запитувати дату народження, щоб гарантувати безпеку молодих користувачів.
Соціальна мережа Instagram інформувала про оновлення правил реєстрації, згідно з якими користувач у більшості країн повинен мати вiк не менше 13 років. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, поширеному 4 грудня, - пише Кореспондент.
"Із сьогоднішнього дня ми станемо запитувати дату народження під час створення аккаунта в Instagram. Згідно із правилами користування, в більшості країн користувач повинен бути не молодшим 13 років. Уточнення цих даних допоможе запобігти використанню додатка неповнолітніми", - відзначили в Instagram.
У компанії пояснили, що такий захід є необхідним для гарантування безпеки молодих людей. Інформація про дату народження не буде доступна іншим користувачам соцмережі.
Також у прес-службі зазначили, що в разі синхронізації акаунтів Instagram і Facebook соціальна мережа визначить вік користувача відповідно до налаштувань останнього.
Крім того, в компанії повідомили про нововведення, які стосуються особистих повідомлень. Найближчим часом в Instagram планують ввести функцію блокування повідомлень від людей, на яких користувачі не підписані.
Раніше повідомлялося, що Instagram почав у тестовому режимі приховувати кількість лайків під постами в соцмережі від інших користувачів.
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Соціальна мережа Instagram інформувала про оновлення правил реєстрації, згідно з якими користувач у більшості країн повинен мати вiк не менше 13 років. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, поширеному 4 грудня, - пише Кореспондент.
"Із сьогоднішнього дня ми станемо запитувати дату народження під час створення аккаунта в Instagram. Згідно із правилами користування, в більшості країн користувач повинен бути не молодшим 13 років. Уточнення цих даних допоможе запобігти використанню додатка неповнолітніми", - відзначили в Instagram.
У компанії пояснили, що такий захід є необхідним для гарантування безпеки молодих людей. Інформація про дату народження не буде доступна іншим користувачам соцмережі.
Також у прес-службі зазначили, що в разі синхронізації акаунтів Instagram і Facebook соціальна мережа визначить вік користувача відповідно до налаштувань останнього.
Крім того, в компанії повідомили про нововведення, які стосуються особистих повідомлень. Найближчим часом в Instagram планують ввести функцію блокування повідомлень від людей, на яких користувачі не підписані.
Раніше повідомлялося, що Instagram почав у тестовому режимі приховувати кількість лайків під постами в соцмережі від інших користувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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