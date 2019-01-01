Instagram заборонив реєстрацію користувачів віком до 13 років

Під час створення облікового запису соціальна мережа буде запитувати дату народження, щоб гарантувати безпеку молодих користувачів.Соціальна мережа Instagram інформувала про оновлення правил реєстрації, згідно з якими користувач у більшості країн повинен мати вiк не менше 13 років. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, поширеному 4 грудня, - пише Кореспондент."Із сьогоднішнього дня ми станемо запитувати дату народження під час створення аккаунта в Instagram. Згідно із правилами користування, в більшості країн користувач повинен бути не молодшим 13 років. Уточнення цих даних допоможе запобігти використанню додатка неповнолітніми", - відзначили в Instagram.У компанії пояснили, що такий захід є необхідним для гарантування безпеки молодих людей. Інформація про дату народження не буде доступна іншим користувачам соцмережі.Також у прес-службі зазначили, що в разі синхронізації акаунтів Instagram і Facebook соціальна мережа визначить вік користувача відповідно до налаштувань останнього.Крім того, в компанії повідомили про нововведення, які стосуються особистих повідомлень. Найближчим часом в Instagram планують ввести функцію блокування повідомлень від людей, на яких користувачі не підписані.Раніше повідомлялося, що Instagram почав у тестовому режимі приховувати кількість лайків під постами в соцмережі від інших користувачів.