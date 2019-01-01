У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО*
Сьогодні, 09:17
3 грудня в ТРЦ «ПортCity» на 2-му поверсі відбулось відкриття спеціалізованого магазину-острівка Sister's Aroma.
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
У магазині представлений широкий вибір стійких ароматів для будинку чи офісу, нішеві UNISEX-парфуми високої якості та кокосова олія для догляду за тілом та волоссям.
«Приходьте та обирайте свій аромат для дому чи офісу який створить неперевершену атмосферу», - запрошують у закладі.
Магазин відкритий щодня: з 10:00 до 22:00. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 2-й поверх.
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
У магазині представлений широкий вибір стійких ароматів для будинку чи офісу, нішеві UNISEX-парфуми високої якості та кокосова олія для догляду за тілом та волоссям.
«Приходьте та обирайте свій аромат для дому чи офісу який створить неперевершену атмосферу», - запрошують у закладі.
Магазин відкритий щодня: з 10:00 до 22:00. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 2-й поверх.
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