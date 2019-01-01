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У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО*

У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО*
3 грудня в ТРЦ «ПортCity» на 2-му поверсі відбулось відкриття спеціалізованого магазину-острівка Sister's Aroma.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.

У магазині представлений широкий вибір стійких ароматів для будинку чи офісу, нішеві UNISEX-парфуми високої якості та кокосова олія для догляду за тілом та волоссям.

«Приходьте та обирайте свій аромат для дому чи офісу який створить неперевершену атмосферу», - запрошують у закладі.

Магазин відкритий щодня: з 10:00 до 22:00. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 2-й поверх.

У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО*


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Теги: Sister's Aroma, парфуми, магазин, відкриття, Луцьк
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