У ТРЦ «ПортCity» відкрили новий магазин-острівок. ФОТО*





Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.



У магазині представлений широкий вибір стійких ароматів для будинку чи офісу, нішеві UNISEX-парфуми високої якості та кокосова олія для догляду за тілом та волоссям.



«Приходьте та обирайте свій аромат для дому чи офісу який створить неперевершену атмосферу», - запрошують у закладі.



Магазин відкритий щодня: з 10:00 до 22:00. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 2-й поверх.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 грудня в ТРЦ «ПортCity» на 2-му поверсі відбулось відкриття спеціалізованого магазину-острівка Sister's Aroma.Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.У магазині представлений широкий вибір стійких ароматів для будинку чи офісу, нішеві UNISEX-парфуми високої якості та кокосова олія для догляду за тілом та волоссям.«Приходьте та обирайте свій аромат для дому чи офісу який створить неперевершену атмосферу», - запрошують у закладі.Магазин відкритий щодня: з 10:00 до 22:00. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 2-й поверх.

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