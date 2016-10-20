Уряд суттєво «урізав» соцеконом волинським громадам: Берестечко і Рожище матимуть нуль

Уряд утричі зменшив субвенцію на соцеконом розвиток. Тобто громадам розподілили 790 мільйонів гривень із запланованих 2,5 мільярдів.Про це повідомляє Офіс реформ, Волинське регіональне відділення Асоціації міст України.Як йдеться на сайті АМУ, 4 грудня на засіданні уряду внесли зміни до розпорядження Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 року № 500-р, якими змінили розподіл субвенції між місцевими бюджетами на соціально-економічний розвиток та зменшили на 1,7 млрд гривень її загальний обсяг. Тобто, громадам розподілили 790 мільйонів із запланованих 2,5 млрд гривень.Окрім того, виключили значну кількість об’єктів соціально значення та бюджетів органів місцевого самоврядування.Так, змінами до додатку 2 розпорядження № 500-р виключили 50% бюджетів ОМС, із яких більшість – ОТГ. Окрім того, для більшості органів місцевого самоврядування значно зменшили обсяги субвенції, в окремих випадках до 2-3 тисяч гривень.Якщо говорити про громади Волині, то Любомльська ОТГ, а саме місто Любомль, мала б отримати майже 12 мільйонів 816 тисяч гривень, а їй перепаде лише близько 4 мільйонів 29 тисяч, бюджет Горохівського району, для Берестечка, чекав понад мільйон 364 тисячі, але не матиме ані гривні, так само районний бюджет Рожищенського району замість обіцяних більше 10 мільйонів 326 тисяч для міста Рожище, отримає нуль, а бюджет Камінь-Каширського району, який чекав на понад 11 мільйонів 18 тисяч для райцентру, зможе розраховувати лише на трохи більше як мільйон 325 тисяч.Внесення таких змін наприкінці бюджетного року АМУ вважає неприпустим. Адже, очікуючи фінансування, громади у відповідності до розподілу коштів цієї субвенції вже виконали певний обсяг робіт, однак не можуть за них розрахуватися. Це – невеликі за вартістю, але вкрай важливі для громад проекти – будівництво та ремонт шкіл і дитячих садків, ремонт та благоустрій вулиць, влаштування водогонів, насосних станцій та систем очищення води, обладнання медичних амбулаторій, центрів адмінпослуг, будинків культури.Асоціація міст України висловлює занепокоєння щодо такого рішення Уряду і наполягає на розблокуванні решти 1,7 млрд грн коштів субвенції.